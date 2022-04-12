В ГИБДД рассказали о двойном наказании за купленные права

Российская Госавтоинспекция рассказала об ответственности за приобретение поддельного водительского удостоверения.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Так, подделка водительского удостоверения подпадает под действие статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Данное нарушение предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с задержанием и эвакуацией автомобиля на штрафстоянку.

Часть три статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации гласит, что "вождение транспортного средства с поддельными документами" предусматривает следующие наказания: ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до одного года.

Таким образом, наказание за езду с "купленными" правами для попавшегося водителя является двойным по административному и уголовному кодексам.