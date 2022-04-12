Honda анонсировала два электрических спорткара

Компания Honda провела презентацию своей бизнес-стратегии, в рамках которой рассказала о планах к 2030 году расширить модельный ряд за счет электромобилей. В ходе выступления специалисты продемонстрировали тизерные изображения двух будущих электрических спорткаров, один из которых, по слухам, станет преемником гибрида Honda NSX. При этом никаких технических подробностей представители компании не раскрыли.

Фото: © Honda © Honda

Honda анонсировала будущие электрокары с помощью единственного изображения, на котором модели накрыты плотными чехлами, под которыми можно разглядеть лишь силуэты спорткаров. Никаких подробностей представили марки не раскрыли. Однако специалисты ожидают, что одна из батарейных моделей заменит актуальное поколение гибридной Honda NSX (в США модель продается под брендом Acura). Об этом в ходе презентации косвенно намекнул вице-президент и бренд-менеджер Acura Джон Икеда.

Второй электромобиль, судя по форме кузова, представляет собой «зеленый» гранд-турер. В компании подчеркнули, что оба электрических спорткара станут флагманскими моделями марки.

Согласно новой стратегии, компания планирует к 2024 году выпустить для североамериканского рынка два электровнедорожника. Под маркой Honda появится кроссовер Prologue, который разрабатывают совместно с инженерами General Motors, а для бренда Acura выпустят отдельную батарейную модель.

В Китае до 2027 года появится десять новых электрокаров. Для домашнего рынка уже через два года специалисты подготовят миниатюрные электромобили для коммерческого использования. Кроме того, в середине нынешнего десятилетия компания разработает бюджетные электрокары. В общей сложности к 2030 году марка представит 30 батарейных моделей по всему миру.