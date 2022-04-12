Депутаты предложили отменить систему "Платон" к лету

Государственная Дума РФ к лету подготовит к рассмотрению в первом чтении законопроект об отмене взимания платы за проезд грузовиков массой более 12 тонн по федеральным дорогам, пишет "Интерфакс".
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что российские транспортные компании в условиях санкций несут повышенные расходы в связи с обязанностью внесения платы в "Платоне".
"Отмена системы по взиманию платы за проезд большегрузных автомобилей "Платон" в первую очередь снизит издержки на транспортировку продуктов питания, а значит, будет способствовать сдерживанию роста цен на продовольствие и облегчит его поставки в российские регионы", — говорится в записке.
В ней также говорится, что отмена системы "Платон" должна снизить нагрузку на доходы российских граждан.
"Платон" — система сбора платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным дорогам РФ, которая должна компенсировать вред, причиняемый ими этим трассам.
Ранее председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что на российских платных автодорогах, находящихся в доверительном управлении "Автодора", могут повыситься тарифы.