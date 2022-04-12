Депутаты предложили отменить систему "Платон" к лету

Государственная Дума РФ к лету подготовит к рассмотрению в первом чтении законопроект об отмене взимания платы за проезд грузовиков массой более 12 тонн по федеральным дорогам, пишет "Интерфакс".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что российские транспортные компании в условиях санкций несут повышенные расходы в связи с обязанностью внесения платы в "Платоне".

"Отмена системы по взиманию платы за проезд большегрузных автомобилей "Платон" в первую очередь снизит издержки на транспортировку продуктов питания, а значит, будет способствовать сдерживанию роста цен на продовольствие и облегчит его поставки в российские регионы", — говорится в записке.

В ней также говорится, что отмена системы "Платон" должна снизить нагрузку на доходы российских граждан.

"Платон" — система сбора платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным дорогам РФ, которая должна компенсировать вред, причиняемый ими этим трассам.