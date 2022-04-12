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33 минуты назад

АвтоВАЗ планирует производить Lada в Узбекистане по методу полного цикла

Южный автомобиль

Российский АвтоВАЗ может начать производство автомобилей Lada в Узбекистане по методу полного цикла. Ранее автомобили Lada в этой стране производились крупноузловой сборкой.

АвтоВАЗ планирует производить Lada в Узбекистане по методу полного цикла
Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Как сообщает агентство Sputnik со ссылкой на торгпреда РФ в Узбекистане Константина Злыгостева, АвтоВАЗ планирует выпускать в Узбекистане 4500 автомобилей. На заводе в городе Джизак также будут производить сварку и окраску кузовов.

Напомним, производство автомобилей Lada в Узбекистане началось в сентябре 2021 года. Первыми автомобилями узбекского производства стали Lada Vesta SW и Lada Xray, также планируется производство универсалов Lada Largus.

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