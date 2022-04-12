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1 час назад

Серийным электрокар Chrysler Airflow станет в 2025 году

Motor.ru

Компания Chrysler представит на Нью-йоркском автосалоне обновленную версию электрического кроссовера Airflow. Концепт станет серийным к 2025 году. А его конкурентами будут Ford Mustang Mach-E и предназначенный для китайского рынка Chevrolet Menlo. Вседорожник выведет в свет три технологические платформы: STLA Brain — мощный центральный компьютер, STLA SmartCockpit — мультимедийная система, и STLA AutoDrive — автопилот третьего уровня.

Chrysler покажет новую версию электрокроссовера Airflow
Фото: © Chrysler© Chrysler

Концерн Stellantis, частью которого является Chrysler, в декабре 2021 года представил новую стратегию по развитию программного обеспечения и «железа». На мероприятии Software Day гендиректор «Стеллантиса» Карлос Таварес рассказал о наработках в этой области, причем в качестве демонстратора использовал концепт Airflow. Электрический кроссовер выйдет через несколько лет и будет опирать на три технологические платформы: STLA Brain, STLA SmartCockpit и STLA AutoDrive — это мощный центральный компьютер, мультимедийная система и автопилот третьего уровня.

Chrysler

Вседорожник получил два электромотора (по одному на каждой оси) мощностью 150 киловатт (204 л.с.) каждый и батарею неназванной мощности, обеспечивающую запас хода в 563–644 километра. На электрокар установили 22-дюймовые колеса и пообещали, что серийным он станет в начале следующей пятилетки. Впрочем, за это время Airflow заметно преобразится, ведь на автосалон в Нью-Йорке, который пройдет с 15 по 24 апреля, «Крайслер» привезет вторую версию концепта с уже измененным дизайном.

Пока есть только один тизер этого автомобиля, демонстрирующий переднюю часть. Судя по всему, Airflow сохранит текстурированную фальш-решетку, но полоска ходовых огней будет представлять собой стилизованные молнии. Также, по всей вероятности, исчезнут фирменные крайслеровские «крылышки». Впрочем, запустить в серию свой первый электрокар компания собирается не раньше 2025 года. А полностью электрической линейка американской марки станет в 2028 году.

Автоновости,Ford Mustang,Chrysler,Chevrolet,Ford,
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