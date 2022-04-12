Центробанк категорически против ремонта по ОСАГО б/у запчастями

Центробанк высказался категорически против ремонта автомобилей по ОСАГО подержанными запчастями. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Фото: Наталья Горшкова/ РИА Новости Наталья Горшкова/ РИА Новости

Ранее Российский союз автостраховщиков направил свои предложения в ЦБ для стабилизации рынка ОСАГО. В частности, предлагалось разрешить ремонтировать автомобили подержанными запчастями.

Как пояснял ранее представитель РСА, не на все автомобили можно найти новые запчасти. Кроме того, некоторые детали, которые не связаны с безопасностью, например, кузовные, можно было бы использовать бывшие в употреблении. Ограничения по использованию б/у запчастей предлагалось установить только на те детали, на которые износ не начисляется. То есть на детали тормозных и рулевых механизмов.

Как сообщает Центробанк, "сейчас по закону разрешен ремонт по ОСАГО только новыми запчастями. Предложения разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями действительно есть, но реализовать их можно только через изменения закона. Банк России категорически не поддерживает такие изменения. Какой-то сертификации, критериев качества бывших в употреблении запчастей нет, фактически по каждой детали нужно проведение экспертизы. В этих условиях невозможно будет обеспечить качественный ремонт. Ремонт с использованием ненадежной детали может привести к трагедии на дороге, причем не только с отремонтированном автомобилем, но и с другими участниками дорожного движения".

Примечательно, что РСА также предложил увеличить сроки ремонта автомобилей по ОСАГО с нынешних 30 до 60 дней. Это так же устанавливается законом. Но Центробанк своего мнения на это предложение пока не озвучил.

Напомним, что РСА также предложил временно расширить тарифный коридор по ОСАГО вниз на 10 процентов и вверх - на 30.