В России сфотографировали электрический Renault Megane

На парковке в Москве заметили неожиданную модель под шильдиком Renault – это электрический кроссовер Megane E-Tech Electric, который в России не продается. Фотографии опубликованы на тематическом форуме Renault Club. На них автомобиль почему-то лишен надписи с названием модели, которая должна располагаться под шильдиком на корме. Однако остальные атрибуты – «утопленные» дверные ручки и брендированный лючок для зарядки – выдают в нем электрический Megane.

Фото: © Renault Club © Renault Club

Megane E-Tech Electric, встреченный в Москве, выкрашен в серый оттенок кузова и «обут» в шины Continental. Для каких целей его доставили в столицу, неясно: вероятно, его ввезли в частном порядке. На форуме предположили, что компания может готовиться к выводу модели на наш рынок, однако нынешняя ситуация с Renault в России ставит эту версию под сомнение. Кроме того, в самой компании не заявляли о таких планах.

Электрический Megane дебютировал осенью прошлого года. Автомобиль построили по образу одноименного прототипа с характерной для топливных Renault оптикой и черной окантовкой по периметру кузова. В его основе – платформа CMF-EV, на которой также базируется Nissan Ariya. Новинка отличилась скромными габаритами (в длину – всего 4210 миллиметров), а размерность колесных дисков варьируется от 18 до 20 дюймов.

Renault Club

В салоне самой дорогой комплектации размещена крупная Г-образная консоль с цифровой «приборкой» и вертикально ориентированным экраном медиасистемы. Однако есть и физические кнопки для управления климатической установкой, а также переключатели режимов езды справа и слева от руля.