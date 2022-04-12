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1 час назад

В России сфотографировали электрический Renault Megane

Motor.ru

На парковке в Москве заметили неожиданную модель под шильдиком Renault – это электрический кроссовер Megane E-Tech Electric, который в России не продается. Фотографии опубликованы на тематическом форуме Renault Club. На них автомобиль почему-то лишен надписи с названием модели, которая должна располагаться под шильдиком на корме. Однако остальные атрибуты – «утопленные» дверные ручки и брендированный лючок для зарядки – выдают в нем электрический Megane.

В России сфотографировали электрический Renault Megane
Фото: © Renault Club© Renault Club

Megane E-Tech Electric, встреченный в Москве, выкрашен в серый оттенок кузова и «обут» в шины Continental. Для каких целей его доставили в столицу, неясно: вероятно, его ввезли в частном порядке. На форуме предположили, что компания может готовиться к выводу модели на наш рынок, однако нынешняя ситуация с Renault в России ставит эту версию под сомнение. Кроме того, в самой компании не заявляли о таких планах.

Электрический Megane дебютировал осенью прошлого года. Автомобиль построили по образу одноименного прототипа с характерной для топливных Renault оптикой и черной окантовкой по периметру кузова. В его основе – платформа CMF-EV, на которой также базируется Nissan Ariya. Новинка отличилась скромными габаритами (в длину – всего 4210 миллиметров), а размерность колесных дисков варьируется от 18 до 20 дюймов.

Renault Club

В салоне самой дорогой комплектации размещена крупная Г-образная консоль с цифровой «приборкой» и вертикально ориентированным экраном медиасистемы. Однако есть и физические кнопки для управления климатической установкой, а также переключатели режимов езды справа и слева от руля.

Начальная версия оснащается 130-сильным электромотором и батареей емкостью 40 киловатт-часов, а топовая – двигателем на 220 лошадиных сил и более емким аккумулятором на 60 киловатт-часов с возможностью быстрой зарядки. Запас хода лежит в диапазоне от 300 до 470 километров. Цена во Франции стартует с 35 200 евро, что эквивалентно 3,2 миллиона рублей по нынешнему курсу.

Автоновости,Renault Megane,Renault,Nissan,
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