Мишустин: срок действия истекающих водительских прав продлен на три года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил об автоматическом продлении срока действия водительских удостоверений на три года, сообщает Telegram-канал кабмина.

Фото: ТАСС ТАСС

Изменение коснется документов, которые истекают в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года.

Также отмечается, что распоряжение распространится и на ряд других разрешительных документов: отдельных санитарно-эпидемиологических заключений, диагностических карт для транспортных средств (зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов) и свидетельств о государственной регистрации племенных стад.

Ранее российская Госавтоинспекция рассказала об ответственности за приобретение поддельного водительского удостоверения.