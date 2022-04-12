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50 минут назад

Мишустин: срок действия истекающих водительских прав продлен на три года

Газета.Ruиещё 12

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил об автоматическом продлении срока действия водительских удостоверений на три года, сообщает Telegram-канал кабмина.

Мишустин: срок действия истекающих водительских прав продлен на три года
Фото: ТАССТАСС

Изменение коснется документов, которые истекают в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года.

Также отмечается, что распоряжение распространится и на ряд других разрешительных документов: отдельных санитарно-эпидемиологических заключений, диагностических карт для транспортных средств (зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов) и свидетельств о государственной регистрации племенных стад.

Ранее российская Госавтоинспекция рассказала об ответственности за приобретение поддельного водительского удостоверения.

Ведомство объяснило, почему наказание за езду с "купленными" правами для попавшегося водителя является двойным по административному и уголовному кодексам.

Автоновости,Михаил Мишустин,ГИБДД,
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