Мишустин: срок действия истекающих водительских прав продлен на три года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил об автоматическом продлении срока действия водительских удостоверений на три года, сообщает Telegram-канал кабмина.
Изменение коснется документов, которые истекают в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года.
Также отмечается, что распоряжение распространится и на ряд других разрешительных документов: отдельных санитарно-эпидемиологических заключений, диагностических карт для транспортных средств (зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов) и свидетельств о государственной регистрации племенных стад.
Ранее российская Госавтоинспекция рассказала об ответственности за приобретение поддельного водительского удостоверения.
Ведомство объяснило, почему наказание за езду с "купленными" правами для попавшегося водителя является двойным по административному и уголовному кодексам.