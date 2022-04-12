Страховщики назвали новый вид автоподставы

Российская страховая компания «Ингосстрах» назвала набирающий популярность в России вид автоподставы на круговых перекрестках, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фирмы.

«Злоумышленник, имеющий приоритет в движении, делает вид, что пропускает другое транспортное средство, после чего, умышленно увеличив скорость, совершает столкновение. Виновником такого ДТП оказывается вторая сторона», — говорится в сообщении.

Для автоподставы используются в основном праворульные японские автомобили, поскольку по Единой методике расчета стоимости восстановительного ремонта именно для таких машин предусмотрены наиболее высокие выплаты.