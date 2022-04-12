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26 минут назад

Страховщики назвали новый вид автоподставы

Газета.Ru

Российская страховая компания «Ингосстрах» назвала набирающий популярность в России вид автоподставы на круговых перекрестках, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фирмы.

Страховщики назвали новый вид автоподставы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Злоумышленник, имеющий приоритет в движении, делает вид, что пропускает другое транспортное средство, после чего, умышленно увеличив скорость, совершает столкновение. Виновником такого ДТП оказывается вторая сторона», — говорится в сообщении.

Для автоподставы используются в основном праворульные японские автомобили, поскольку по Единой методике расчета стоимости восстановительного ремонта именно для таких машин предусмотрены наиболее высокие выплаты.

В страховой компании подчеркнули, что доказать мошенничество в такой ситуации практически невозможно, авария оформляется надлежащим образом с вызовом на место сотрудников Госавтоинспекции.

Автоновости,ГИБДД,Ингосстрах,
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