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54 минуты назад

Honda выпустит 30 новых электромобилей к 2030 году

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Компания Honda намерена выпустить 30 новых электрокаров к 2030 году.

Honda выпустит 30 новых электромобилей к 2030 году
Фото: EPA/ИТАР-ТАССEPA/ИТАР-ТАСС

Однако японский автогигант пока не захотел полностью отказываться от бензиновых двигателей. Компания вложит средства в создание гибридов, сообщает Financial Times.

В течение 10 лет корпорация планирует вложить в создание электрокаров 40 млрд долларов. Однако в Honda не будут полностью переходить на батареи. Фирма хочет развивать бензиново-электрическую систему, пока дороги не будут готовы к большему числу электрокаров.

Президент компании Тосихиро Мибе отметил, что необходимо не просто переходить на электромобили, а учитывать множество факторов – окружающая среда и уровень проникновения возобновляемых источников энергии. Гибридные модели будут сильной стороной компании к 2035 году.

Автоновости,Honda,
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