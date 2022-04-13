Honda выпустит 30 новых электромобилей к 2030 году

Компания Honda намерена выпустить 30 новых электрокаров к 2030 году.
Однако японский автогигант пока не захотел полностью отказываться от бензиновых двигателей. Компания вложит средства в создание гибридов, сообщает Financial Times.
В течение 10 лет корпорация планирует вложить в создание электрокаров 40 млрд долларов. Однако в Honda не будут полностью переходить на батареи. Фирма хочет развивать бензиново-электрическую систему, пока дороги не будут готовы к большему числу электрокаров.
Президент компании Тосихиро Мибе отметил, что необходимо не просто переходить на электромобили, а учитывать множество факторов – окружающая среда и уровень проникновения возобновляемых источников энергии. Гибридные модели будут сильной стороной компании к 2035 году.