Honda выпустит 30 новых электромобилей к 2030 году

Компания Honda намерена выпустить 30 новых электрокаров к 2030 году.

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Однако японский автогигант пока не захотел полностью отказываться от бензиновых двигателей. Компания вложит средства в создание гибридов, сообщает Financial Times.

В течение 10 лет корпорация планирует вложить в создание электрокаров 40 млрд долларов. Однако в Honda не будут полностью переходить на батареи. Фирма хочет развивать бензиново-электрическую систему, пока дороги не будут готовы к большему числу электрокаров.