Чем чревата покупка подержанного Hyundai i30?

Компактные автомобили - новый тренд на рынке. В России представлено не так много транспортных средств данного класса, но вторичка предлагает более богатый выбор. Особое внимание привлекает корейский Hyundai i30 первого поколения. Рассмотрим, на что он стоит обращать внимание при выборе транспорта.

Hyundai i30 при выходе на рынок России пытался повторить успех соплатформенного корейского автомобиля - KIA Ceed. Однако такая задача изначально оказалась невыполнимой. Первая причина - хэтчбек марки Hyundai слишком поздно вышел на рынок России - затянулось это на несколько лет. Кроме того, его появление совпало с неподходящим периодом - мировой экономический кризис 2008 года. Соплатформенный KIA Ceed собирался в России, а Hyundai i30 поступал из Чехии, поэтому стоил значительно дороже при схожих характеристиках.

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Несмотря на низкий уровень продаж, первое поколение Hyundai i30 сумело заслужить звание надежного и беспроблемного транспортного средства в стране. Сейчас автомобили можно найти в большом количестве на вторичном рынке. Стоимость хороших экземпляров начинается с 400 000 рублей. Но могут ли похвастаться хорошим качеством машины, которые уже проехали более 150 000 км?

Самое слабое место этого корейского хэтчбека - кузов. Дело в том, что он во время сборки проходил оцинковку не полностью. Поэтому на поверхности быстро могут выступать пятна ржавчины. В первую очередь коррозия появляется на передней кромке крыши, порогах, нижней части дверей, капоте и стыках кузовных панелей. Хлопот могут доставлять и контакты электропроводки, которые быстро окисляются. Порой отказываются работать стеклоподъемники, стеклоочиститель и иммобилайзер.

Изначально автомобиль продавался на рынке России с двумя простыми моторами из серии Gamma. Их устанавливали в Solaris, Elantra, KIA Rio и Ceed. Речь идет о двигателях на 1.4 и 1.6 литра, производительность которых составляет 109 и 122 л.с. соответственно. В 2010 году производитель провел рестайлинг модели, после которого остался только один двигатель - 1.6 на 126 л.с. Корейцы отводят для агрегатов ресурс в 200 000 км пробега. Но они способны прослужить в 2 раза дольше. В конструкции тоже есть свои недочеты - течь масла через сальники и прокладки.

Меньше всего поломок наблюдается у 5-ступенчатой МКПП, которая работает в паре с двигателем 1.4. Автоматическая трансмиссия предлагается только с мотором 1.6 - она требует к себе внимания уже на 100 000 км пробега из-за соленоидов и гидроблока. Признаки, указывающие на неисправность - толчки и пробуксовки во время переключения передач. В подвеске хэтчбека i30 тоже есть затратные элементы - ступичные подшипники задних колес. Их нельзя менять отдельно - только в паре со ступицей. Мягкие и слабые пружины начинают проседать уже через 120 000 км пробега.