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1 час назад

Депутаты захотели ограничить работу дорожных камер

Lenta.ru

Комитет Госдумы по транспорту подготовил законопроект, ограничивающий применение дорожных камер. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Депутаты захотели ограничить работу дорожных камер
Фото: ТАССТАСС

В нем впервые на законодательном уровне появится перечень случаев, когда камеру разрешено устанавливать и выносить с ее помощью штрафы. Так, приборы разрешат ставить в местах, определенных по итогам аудита безопасности движения, а также на аварийно-опасных участках дорог. При этом вне зависимости от уровня аварийности камеры можно будет использовать на «выделенках», перекрестках, в местах ведения дорожных работ, в зонах запрета стоянки машин, на пешеходных переходах.

Еще одним пунктом значится разрешение устанавливать передвижные камеры лишь на строго ограниченный срок и в конкретной точке. это значит, что ее нельзя будет продолжать использовать после окончания дорожных работ или после ликвидации очага аварийности, а также перемещать в процессе работы.

Ожидается, что нормативный акт вступит в силу 1 марта 2023 года. После этой даты все камеры проверят на соответствие новым правилам, и те, что соответствовать не будут, отключат.

4 апреля стало известно, что в 2021 году общая сумма наложенных с помощью дорожных камер штрафов ГИБДД впервые превысила 100 миллиардов рублей. Всего было вынесено более 160 миллионов постановлений. Треть всех штрафов пришлась на Москву и Московскую область (41 миллиард рублей), но оплачена была лишь половина. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов объяснил, что штрафы с камер растут не из-за увеличения водителями числа нарушений, а из-за современных алгоритмов и нейросетевых технологий, позволяющих распознавать большее число нарушений.

Ранее выяснилось, что дорожные камеры фотовидеофиксации в России смогут автоматически выписывать штрафы за опасное вождение. Новый ГОСТ, который будет утвержден в 2022 году, готовят Росстандарт и МВД.

Автоновости,Петр Шкуматов,Росстандарт,Коммерсант,ГИБДД,Госдума,
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