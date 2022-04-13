В Госдуме предложили ограничить использование дорожных камер

Комитет Государственной думы по транспорту подготовил законопроект, предлагающий ограничить использование дорожных камер на российских дорогах. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Поправки, если их примут, затронут закон «Об автодорогах и дорожной деятельности».
В законопроекте указано, что камеры можно будет ставить в местах, выбранных после аудита безопасности движения, и на аварийно-опасных участках дорог. Ожидается, что к комплексам можно будет прибегать на выделенных полосах, перекрестках, в местах ведения дорожно-строительных работ, в зонах запрета парковки автомобилей и на пешеходных переходах при любом уровне аварийности.
Передвижные камеры предлагается устанавливать на определенный срок, например, до прекращения обстоятельств, которые стали причиной для их использования» (в частности, до окончания дорожных работ).
Согласие на установку камеры обязаны предоставить владелец дороги, региональное министерство транспорта или местный комитет по транспорту, а также ГИБДД, указано в законопроекте.