В Госдуме предложили ограничить использование дорожных камер

Комитет Государственной думы по транспорту подготовил законопроект, предлагающий ограничить использование дорожных камер на российских дорогах. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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Поправки, если их примут, затронут закон «Об автодорогах и дорожной деятельности».

В законопроекте указано, что камеры можно будет ставить в местах, выбранных после аудита безопасности движения, и на аварийно-опасных участках дорог. Ожидается, что к комплексам можно будет прибегать на выделенных полосах, перекрестках, в местах ведения дорожно-строительных работ, в зонах запрета парковки автомобилей и на пешеходных переходах при любом уровне аварийности.

Передвижные камеры предлагается устанавливать на определенный срок, например, до прекращения обстоятельств, которые стали причиной для их использования» (в частности, до окончания дорожных работ).