Стало известно, когда АвтоВАЗ начнет выпускать упрощенные Lada

На АвтоВАЗе раскрыли срок появления упрощенных версий Lada. Как сообщает Drom со ссылкой на источники на тольяттинской площадке, «бюджетник» Granta первым лишится ЭРА-ГЛОНАСС, систем ABS и ESP, а также подушки безопасности. Его пустят в серию уже в июне. Однако Granta будет не единственной – вслед за ней той же процедуре радикальной оптимизации подвергнется внедорожник Lada Niva Legend (бывший 4x4). О других моделях информации пока нет.

Фото: © Lada © Lada

До запуска в серию и выхода на рынок упрощенным Lada Granta еще предстоит пройти сертификацию, и несколько экземпляров для этой процедуры уже собраны. О том, что АвтоВАЗ собирается урезать оснащение, сообщается не впервые: ранее об этом рассказывали два других близких к производителю источника.

Действующим техрегламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» запрещен выпуск легковых автомобилей без антиброкировочной системы, но на АвтоВАЗе подготовили отредактированный вариант, который ждет одобрения. Не оснащать машины ЭРА-ГЛОНАСС в России разрешили еще в прошлом году на фоне дефицита электронных комплектующих, а в марте меру продлили до конца 2022 года. Обязательное условие – доустановка модуля впоследствии за счет производителя.

Помимо вышеперечисленного, моторы таких Lada адаптируют под экостандарт «Евро-2», внесут изменения в блок управления двигателем, а систему выпуска лишат датчика кислорода. Оставят ли автомобилям каталитический нейтрализатор выхлопных газов, пока неясно.