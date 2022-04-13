Какие новые дороги появятся в Москве до конца года

На масштабы дорожного строительства в Москве не смогла повлиять пандемия, не повлияют и введенные против нашей страны санкции - в планах на этот год построить почти сотню километров новых дорог, включая 19 эстакад, мостов и тоннелей. Наши трассы на 95% строятся из отечественных материалов, остальные без проблем можно заменить, говорит глава департамента строительства Рафик Загрутдинов. Корреспондент "РГ" узнал, какие новые маршруты скоро откроются.

Фото: Аркадий Колыбалов Аркадий Колыбалов

Минуя центр

Видео дня

Главный проект, который близится к финишу, - это Северо-Восточная хорда в пределах МКАД. Загрутдинов отмечает, что последний участок планируют ввести уже в сентябре - он замкнет остальные готовые отрезки и соединит четыре округа столицы и 26 районов с населением 2,5 млн человек. Главный элемент оставшегося участка от Дмитровского до Ярославского шоссе - самая длинная в Европе эстакада протяженностью 2,5 км. "Для сооружения ее пролетных строений понадобилось 36 тыс. тонн металла, - говорит руководитель депстроя. - Сейчас работы завершены на 95%".

Уникальность Северо-Восточной хорды в том, что она станет не новой вылетной магистралью, а, наоборот, соединит уже существующие. Дорога пройдет от новой трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург до Косинской эстакады (развязки МКАД с магистралью Вешняки - Люберцы) и свяжет шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское и Открытое шоссе. Пересечь полгорода можно будет без светофоров.

А еще Северо-Восточная хорда - это первая очередь Московского скоростного диаметра. Второй его очередью станет Юго-Восточная хорда - ее дорожники обещают сдать в следующем году. "Для миллионов автолюбителей создание диаметра означает новую транспортную реальность - более быстрые и комфортные поездки из одной части города в другую, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Через весь город, минуя центр, можно будет проехать без единого светофора за 40 минут. В зависимости от расстояния и времени суток время в пути сократится от 10 до 50 минут. Дорога в аэропорты Шереметьево и Домодедово сократится на 20-25 минут. Транзита грузового транспорта на диаметре не будет".

Развязка близится

Московский скоростной диаметр дополнительно свяжут с Южной рокадой, чтобы автомобилисты могли проехать в любой район Москвы, не загружая МКАД и Третье транспортное кольцо. Эту связку тоже построят в этом году, как и СВХ. В рамках проекта в районе улицы Бехтерева появится 13 км новых дорог, включая четыре путепровода и столько же подземных пешеходных переходов.

Но, конечно, хордами и рокадами планы столичных дорожников не заканчиваются. Постепенно подходит к концу программа реконструкции развязок на МКАД - устаревшие "клеверные" съезды там меняют на новые с эстакадами и путепроводами, которые в разы повышают пропускную способность. С 2011 г. реконструировали уже 18 развязок, реализовав программу на 80%. В этом году пробки исчезнут с пересечений кольцевой дороги с Осташковским и Алтуфьевским шоссе. Последнее, например, поедет быстрее благодаря новому путепроводу через МКАД. В мэрии говорят, что лишь эти две развязки улучшат транспортное обслуживание миллиона человек - жителей нескольких московских районов, включая Бибирево, Лианозово, Отрадное и других, а также подмосковных Мытищ.

Многие дорожные проекты в Москве реализуют с учетом не только текущей ситуации, но и на перспективу. Например, на западе столицы вместо старого путепровода длиной 39 метров на улице Барклая строится новый, 205-метровый. Он нужен не только для того, чтобы растущий автотрафик без проблем шел через железную дорогу, но и чтобы перенести его через строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта. Помимо путепровода, кстати, новый облик в этом году получат и прилегающие улицы.

Такой же подход к обновлению Старо-Рублевского путепровода - его тоже реконструируют, чтобы машинам ничто не мешало пересекать как новый дублер Кутузовского проспекта, так и пути МЦД-1. С путепровода по эстакаде можно будет съехать на Северный дублер в сторону области, а через строящийся тоннель - на улицу Герасима Курина.

Кстати

По новому асфальту

Помимо строительства новых дорог в Москве приводят в порядок и существующие трассы. В этом году планируется заменить более 23 миллионов "квадратов" асфальтобетонного покрытия - эти работы начнутся совсем скоро, дорожникам нужна лишь стабильно положительная температура воздуха. Заменить асфальт планируют на Ленинском и Комсомольском проспектах, Каширском и Ярославском шоссе, Новой Басманной и Бакунинской улицах. Придут ремонтники и во внутриквартальные проезды и дворы.