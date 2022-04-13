Автоаксессуары в России подорожали на 50%

Цены на автомобильные аксессуары в России с начала марта в среднем повысились на 50%, по ряду позиций наблюдается дефицит. Об этом заявили РИА Новости опрошенные автодилеры, передает «Прайм».

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«Что касается аксессуаров, то тут сложно ответить, так как ассортимент по озвученным наименованиям (коврики, брызговики, сигнализация, пленки и так далее — ред.) превышает 1000 позиций. Но условно средний рост цен – 50%», — подчеркнул гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский указал на дефицит ряда аксессуаров, которые всегда пользовались спросом. По его словам, цены на автомобильные аксессуары повысились пропорционально уровню цен на запчасти, примерно на 50%. При этом эксперт отметил наличие ряда аксессуаров, цены на которые не менялись с февраля.

По словам замгендиректора по сервису АГ «Авилон» Алексея Гуляева, ситуация варьируется от бренда к бренду. Комментируя ситуацию с ассортиментом запасных частей, аксессуаров и расходных материалов, он отметил, что с начала марта цены повысились в среднем на 30-60% в зависимости от марки.

«На рынке по-прежнему сохраняются сложности с поставками и по некоторым позициям дефицит появляется по мере расхода. Мы продолжаем вести активный диалог с импортерами для уточнения сроков и объемов поставок», — указал топ-менеджер.