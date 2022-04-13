Комитет Госдумы по транспорту подготовил законопроект, ограничивающий применение дорожных камер. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В нем впервые на законодательном уровне появится перечень случаев, когда камеру разрешено устанавливать и выносить с ее помощью штрафы. Так, приборы разрешат ставить в местах, определенных по итогам аудита безопасности движения, а также на аварийно-опасных участках дорог. При этом вне зависимости от уровня аварийности камеры можно будет использовать на «выделенках», перекрестках, в местах ведения дорожных работ, в зонах запрета стоянки машин, на пешеходных переходах.

Еще одним пунктом значится разрешение устанавливать передвижные камеры лишь на строго ограниченный срок и в конкретной точке. Это значит, что ее нельзя будет продолжать использовать после окончания дорожных работ или после ликвидации очага аварийности, а также перемещать в процессе работы.

Ожидается, что нормативный акт вступит в силу 1 марта 2023 года. После этой даты все камеры проверят на соответствие новым правилам, и те, что соответствовать не будут, отключат.

В Москве водителям, попавшим в аварию, могут разрешить съезжать к обочине до приезда сотрудников ГИБДД или оформления европротокола. С таким предложением к властям Москвы выступил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает газета «Коммерсантъ».

В Дептрансе Москвы подтвердили информацию. В ведомстве отметили, что мера должна помочь избежать повторных аварий или наезда на людей во время оформления документов. Кроме того ДТП серьезно ухудшают ситуацию с пробками. Эксперимент могут провести на МКАД, Третьем транспортном кольце, хордах и ЦКАД. Хуснуллин рекомендовал проработать детали до 1 июня.

Сразу оговоримся. О возможности скрыться с места ДТП речь не идет. За это можно лишиться прав на срок до 1,5 года или получить 15 суток ареста.

Эксперимент, конкретные сроки проведения которого пока не называются, предполагает только то, что после аварии водители смогут съехать к обочине, чтобы не создавать лишние пробки и не подвергаться опасности повторного ДТП. При этом в аварии не должно быть пострадавших. Идея кажется неплохой, но как именно все будет работать, пока непонятно. Даже если камеры покрывают все заявленные магистрали, могут быть трудности с реализацией на практике. Рассуждает член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский:

«Давайте представим себе, что автомобиль попадает в аварию, тут же водитель останавливается, включает аварийку, набирает короткий номер специальной службы, которая следит за движением, говорит: «Я попал в аварию, подскажите, пожалуйста, у вас есть изображение по этому ДТП». Ему оператор мгновенно отвечает, есть или нет изображение, и дальше, если момент ДТП и то, что ему предшествовало, попало в видеозапись, он спокойно съезжает на обочину со вторым участником, обменивается своими координатами и после этого едет на пост ГАИ, потому что он эти видеозаписи просто так не может получить. Для того, чтобы это сработало, нужно, чтобы все водители, попадающие в ДТП, знали как им действовать».

То, насколько российские водители готовы пользоваться новыми возможностями оформления ДТП, неплохо иллюстрирует ситуация с европротоколом. Как отметил Глеб Виленский, им умеет пользоваться только четверть автолюбителей. При этом европротокол ввели еще в 2009 году. Правда, дело тут не только в консервативности. Эксперт говорит, что, к примеру, в Москве вероятность попасть в аварию составляет всего 6% в год, так что у многих просто нет повода разобраться в вопросе.

Если эксперимент с оформлением через дорожные камеры запустят, какие могут быть риски для участников аварии? Мнение автоюриста, руководителя отдела расследований журнала «За рулем» Сергея Смирнова:

«Есть вероятность, что участников ДТП, которые в рамках этого эксперимента будут оформлять аварии таким образом, могут привлечь к ответственности в каких-то случаях за то, что они скрылись с места аварии. Но даже если этого не произойдет, то встает вопрос, как будут вести себя страховые компании. К слову сказать, страховое сообщество уже сейчас показало свое недовольство, ссылаясь на то, что будет много мошеннических схем, и без внесения изменений в законодательство это ни в коем случае делать нельзя. Второй момент, как определять несущественную, незначительную аварию? Сколько это в деньгах? В каких повреждениях оценивается? Это тоже никто не знает».

Кроме того, как водится, на этапе запуска могут быть накладки: потерявшиеся фото- и видеоматериалы, перепутанные материалы, нечеткие изображение и другое. Как будут оформлять ДТП в этом случае, тоже вопрос открытый.

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает наказание для водителей-лихачей, которые любят опасное вождение. Скоро дорожные камеры получат право отслеживать и фиксировать подобные нарушения. Росстандарт и МИД уже подготовили изменения для соответствующего государственного стандарта (ГОСТа), их утвердят в 2022 году.

Работы по пересмотру ГОСТа ещё продолжаются, сообщили «Коммерсанту» в МВД. Но уже известно что в него внесут сразу несколько изменений.

Кроме разрешения на фиксацию опасного вождения ГОСТ ждут и другие правки. МВД планирует вновь ввести наказание за превышение средней скорости движения, когда скорость автомобиля фиксируется двумя камерами на разных участках дороги, а затем специальная программа рассчитывает показатель и определяет, есть ли нарушение. Эта практика существовала с 2013 года, но в 2021 году от неё решили отказаться из-за многочисленных жалоб на неточности. В новом стандарте условия вынесения штрафов планируют сделать более чёткими.

Действующий ГОСТ Р 57144 с требованиями к дорожным камерам вступил в силу летом 2017 года. Он определяет перечень нарушений, которые может фиксировать камера, минимальную и максимальную дальность измерений и другие необходимые нормы.

О подготовке новых штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) стало известно в ноябре 2021 года. Самое большое недовольство у автолюбителей вызвал штраф за опасное вождение — 3000 рублей. Раньше такого штрафа не существовало.

Эксперты и автоблогеры отметили, что определения «опасной езды» в КоАП не будет. Поэтому автолюбители и полицейские могут по-разному оценивать степень «опасности» вождения.

Генпрокуратура РФ готовит поправки к закону "Об автодорогах и о дорожной деятельности". В частности предлагается без заявлений пострадавших граждан аннулировать штрафы, вынесенные в период некорректной работы камеры, пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на ведомство.

Дорожные камеры по-прежнему иногда "используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями", рассказали изданию в Генпрокуратуре по итогам проверки работы комплексов автоматической фиксации в 2021 году. Там предлагают скорректировать законодательство для более удобного аннулирования ошибочных штрафов, назначенных гражданам, пишет газета. В ведомстве сообщили, что в 2021 году региональные прокуроры проверяли законность применения дорожных камер и правомочность договоров на эксплуатацию систем фиксации нарушений ПДД.

"Несмотря на принимаемые ведомствами меры, ситуация в данной сфере продолжала оставаться сложной", - отметили там.

Прокуроры Бурятии, Дагестана, Карелии, Краснодарского, Хабаровского краев, Иркутской, Кировской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Московской, Омской, Самарской, Ульяновской областей обнаружили камеры, установленные "за пределами мест концентрации ДТП", рассказали в Генпрокуратуре.

В ведомстве также привели в пример Нижегородскую область, где с 21 по 26 августа с помощью камер ГИБДД вынесла более 6,5 тыс. штрафов за превышение скорости на сумму более 4,2 млн рублей. Но на самом деле нарушений не было, а неправильно закрепленный комплекс определял скорость некорректно. Все штрафы отменили, пишет "Коммерсантъ". А в городе Волхове Ленинградской области с 11 по 21 октября с помощью камер выносились штрафы, исходя из ограничения скорости в 40 км/ч, хотя фактически лимит был 60 км/ч. Более 3 тыс. автовладельцев были незаконно оштрафованы, так как обслуживающая дорогу организация не успела поставить знаки 40 км/ч, но комплексы на новый режим уже переключили, пояснили газете в Генпрокуратуре.

Госдума в декабре приняла в первом чтении законопроект о единых требованиях к установке и использованию дорожных камер для фиксации нарушений. Необходимые примечания и поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Речь идет о введении единых требований к автоматическим дорожным фото- и видеокамерам, к правилам их применения, а также к полученным фото- и видеозаписям. В законопроекте прописано, что требования к камерам, специализированному программному обеспечению, фото- и видеозаписям будут установлены правительством. Кабмин также выработает нормы размещения камер, их обозначения и информирования о местах размещения, порядок обработки, хранения и направления в уполномоченный орган информации об административных правонарушениях. Авторами инициативы выступили единороссы - первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и его первый заместитель Ирина Рукавишникова.

Сумма наложенных на водителей с помощью камер фото- и видеофиксации штрафов в 2021 году превысила 104 миллиарда рублей — это почти на 10 миллионов больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует статистика ГИБДД, сообщает ТАСС.

Всего в прошлом году за нарушения на дорогах было наложено 160,7 миллиона постановлений на общую сумму 104,1 миллиарда рублей, из них на конец года оплачено 60,3 миллиарда. В 2020 году было выписано 145,5 миллиона постановлений по камерам на 94,2 миллиарда рублей, из них оплачено на конец года 48,1 миллиарда рублей.

В общей сложности по итогам прошлого года автовладельцы получили 179,5 миллиона штрафов, что на 15,7 миллиона больше, чем в 2020 году. Наложены штрафы на общую сумму 128,4 миллиарда рублей — это на 11 миллиардов превышает показатель 2020 года.

Больше всего штрафов выписано в Москве и Московской области.

По данным МВД, в 2021 году общая сумма штрафов ГИБДД, наложенных с помощью дорожных камер, составила более 100 млрд рублей. В большинстве случаев водителей штрафуют за превышение скорости, нарушение требований дорожного знака или разметки, а также проезд на красный сигнал светофора. Однако есть и менее очевидные нарушения правил дорожного движения. Рассказываем о штрафах, которые нужно знать, отправляясь в поездки по городу.

Выезд за стоп-линию

Недостаточно просто останавливаться на красный сигнал светофора. Важно не нарушить дорожную разметку и не выехать за стоп-линию, обозначенную дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.

Штраф: 800 рублей (ч. 2 ст. 12.12 КоАП)

Движение по обочине

Двигаясь по обочинам, водители попадают в дорожный поток и провоцируют пробки и аварийные ситуации, а также заносят на дорожное покрытие грязь и пыль.

Штраф: 1500 рублей (ч. 1 ст. 12.15 КоАП)

Выключенные дневные ходовые огни

Дневные ходовые огни нужны для того, чтобы сделать автомобиль более заметным на дороге. Почти во всех современных автомобилях дневные ходовые огни загораются автоматически, но если на световых приборах будет отключен автоматический режим и при этом водитель забудет включить освещение вручную, это будет нарушением.

Штраф: 500 рублей (ст. 12.20 КоАП)

Выезд на перекресток при заторе

Если водитель останавливается на перекрестке в случае образовавшегося затора, то его машина перекрывает проезд в поперечном направлении. Это считается административным правонарушением.

Штраф: 1000 рублей (ч. 1 ст. 12.13 КоАП)

Езда на шумном автомобиле

Езда без глушителя или с громкой музыкой может причинять беспокойство пешеходам и жителям домов, расположенных возле проезжей части, особенно в ночное время. Для измерения шума в проезжающих машинах сотрудники Госавтоинспекции используют шумомеры.

Штраф: 500 рублей (ст. 8.23 КоАП)

Стоянка с запущенным двигателем в жилой зоне

Ст. 17.2 ПДД РФ запрещает стоянку в жилой зоне с работающим двигателем. Стоять во дворе с включенным двигателем не следует больше 5 минут, если не происходит погрузка или разгрузка вещей. Также сюда относится длительный прогрев мотора в зимнее время.

Штраф: 1500 рублей, в Москве и Санкт-Петербурге – 3000 рублей (ст. 12.28 КоАП РФ)

Езда по велодорожкам

Велодорожка – это конструктивно отделенная от проезжей части и тротуара дорога, предназначенная для движения велосипедистов. Движение по ней приравнивается к движению по пешеходным дорожкам или тротуарам.

Штраф: 2000 рублей (ч. 2 ст. 12.15 КоАП)

Езда с неисправным стеклоомывателем

Если в бачке омывателя замерзла жидкость или перестает работать моторчик для ее разбрызгивания, то лобовой стеклоочиститель выходит из строя. Согласно п. 4.2 перечня неисправностей автомобилей, при которых запрещена их эксплуатация, продолжать ехать на такой машине запрещено.

Штраф: 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП)

Езда с грязными фарами, поворотниками и стоп-сигналами

Согласно п. 3.3 перечня неисправностей автомобилей, при которых запрещена их эксплуатация, внешние световые приборы автомобиля должны быть чистыми. Загрязненные световые приборы на машине являются поводом для административного правонарушения.

Штраф: 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП)

Ограничение обзора с места водителя

Плохой идеей будет повесить игрушку на зеркало заднего вида или неправильно прикрепить видеорегистратор на лобовом стекле. В данном случае есть риск, что из-за этого водитель не сможет увидеть пешехода или дорожный знак. Это прописано в 7.3 перечня неисправностей автомобилей, при которых запрещена их эксплуатация.