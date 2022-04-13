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57 минут назад

Российские страховщики отказались от регресса за отсутствие техосмотра

Алиса Селезнёва

Отменена норма закона об ОСАГО, по которой к владельцу машины, ставшему виновником ДТП из-за ее неисправности, мог быть применен регресс. Об этом со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА) пишут «Известия».

Российские страховщики отказались от регресса за отсутствие техосмотра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Госдума приняла закон об отмене техосмотра для личного транспорта. От регулярного ТО и получения диагностических карт были освобождены легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие россиянам и используемые ими исключительно для собственных нужд.

При этом в законе об ОСАГО сохранялась норма, согласно которой страховщик после выплаты возмещения потерпевшему в ДТП имел право предъявить регрессное требование к виновнику аварии, если она произошла из-за неисправности его автомобиля, не имеющего действующей диагностической карты. Эта норма в итоге была отменена для физических лиц.

Эксперты отмечают, что аварий из-за неисправных технически автомобилей по статистике меньше 0,1%, а применение нормы о регрессе было сопряжено с определенными сложностями.

«Чтобы предъявить регресс, мало отсутствия диагностической карты. Надо было доказать причинно-следственную связь, что авария произошла [именно] потому, что отвалилось левое заднее колесо и [при этом] не было диагностической карты», - пояснил автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его словам, страховщики постепенно избавляются от всякой привязки ОСАГО к техосмотру.

Однако регрессное требование за отсутствие техосмотра к виновникам аварий все еще сохраняется для легковых такси, автобусов и спецавтотранспорта, предназначенного и оборудованного для перевозок опасных грузов. Им по-прежнему нужно получать диагностическую карту.

Автоновости,Игорь Моржаретто,Госдума,
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