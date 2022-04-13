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38 минут назад

Действие истекающих водительских прав в России продлят на три года

Елена Прошина

Водительские права, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, будут автоматически продлены на три года. Соответствующее решение принято правительством, пишет РИА Новости.

Действие истекающих водительских прав в России продлят на три года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Еще одно постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан, оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений, тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет», - заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что продление срока действия водительских удостоверений позволит более 5 млн водителей беспрепятственно управлять транспортными средствами в ближайшие три года, пишет ТАСС.

«Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности. Теперь в течение трех лет необходимости в замене просроченных водительских удостоверений у них не будет, они продлятся автоматически», - пояснила она.

Замена водительского удостоверения каждые десять лет — процедура, обязательная для всех без исключения автовладельцев. Без наличия прав нельзя садиться за руль машины.

В Минэкономразвития отметили, что продление прав позволит не отвлекать водителей от работы.

«Водители, которые работают в компаниях, не будут тратить рабочее время на получение новых прав, прохождение медицинской комиссии. Это позволит не отвлекать их от цепочек логистики», - пояснили Autonews.ru в ведомстве.

В свою очередь юрист и автоэксперт Катерина Соловьева подчеркнула, что в условиях кризиса гражданам пригодится любая поддержка, а отсрочка по замене удостоверения поможет сэкономить время и деньги.

12 марта в рамках комплекса антикризисных мер на фоне масштабных санкций Запада Михаил Мишустин подписал постановление об автоматическом продлении сроков действия лицензий и других видов разрешительных документов на 12 месяцев, а также их упрощенном получении или переоформлении в 2022 году. По мнению главы кабинета министров, это позволит снизить нагрузку на организации и предпринимателей, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур.

Автоновости,Михаил Мишустин,Ирина Волк,МВД России,Минэкономразвития,
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