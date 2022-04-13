Действие истекающих водительских прав в России продлят на три года

Водительские права, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, будут автоматически продлены на три года. Соответствующее решение принято правительством, пишет РИА Новости.
«Еще одно постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан, оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений, тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет», - заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что продление срока действия водительских удостоверений позволит более 5 млн водителей беспрепятственно управлять транспортными средствами в ближайшие три года, пишет ТАСС.
«Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности. Теперь в течение трех лет необходимости в замене просроченных водительских удостоверений у них не будет, они продлятся автоматически», - пояснила она.
Замена водительского удостоверения каждые десять лет — процедура, обязательная для всех без исключения автовладельцев. Без наличия прав нельзя садиться за руль машины.
В Минэкономразвития отметили, что продление прав позволит не отвлекать водителей от работы.
«Водители, которые работают в компаниях, не будут тратить рабочее время на получение новых прав, прохождение медицинской комиссии. Это позволит не отвлекать их от цепочек логистики», - пояснили Autonews.ru в ведомстве.
В свою очередь юрист и автоэксперт Катерина Соловьева подчеркнула, что в условиях кризиса гражданам пригодится любая поддержка, а отсрочка по замене удостоверения поможет сэкономить время и деньги.
12 марта в рамках комплекса антикризисных мер на фоне масштабных санкций Запада Михаил Мишустин подписал постановление об автоматическом продлении сроков действия лицензий и других видов разрешительных документов на 12 месяцев, а также их упрощенном получении или переоформлении в 2022 году. По мнению главы кабинета министров, это позволит снизить нагрузку на организации и предпринимателей, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур.