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36 минут назад

Верховный суд разъяснил права водителя, попавшего в ДТП из-за ямы

Газета.Ru

С автомобилистки, которая попала в ДТП из-за выбоин на дороге, сняли вину. Такое решение принял Верховный суд РФ, рассматривая жалобу водителя, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

Верховный суд разъяснил права водителя, попавшего в ДТП из-за ямы
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»Александр Кряжев/РИА «Новости»

Участница ДТП подала жалобу на то, что ее признали виновной по части 1 ст. 12.15 КоАП и оштрафовали на 1,5 тыс. рублей. Суд счел, что в нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части она допустила наезд на препятствие (дерево), чем нарушила пункт 9.1 ПДД.

Водитель заявила, что причиной ДТП стала выбоина на дорожном полотне, зафиксированная в схеме места совершения административного правонарушения и акте выявленных недостатков. Высшая инстанция установила, что материалы дела не содержали доказательств о наличии на месте ДТП дорожных знаков, которые предупреждают автомобилистов о недостатке дороги.

«Данное обстоятельство не было принято во внимание судебными инстанциями и должной правовой оценки по правилам статьи 26.11 КоАП не получило. Таким образом, выводы судов о доказанности вины (водителя) в нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, а также встречного разъезда или обгона объективно не подтверждены собранными по делу доказательствами», — отмечает ВС.

Таким образом, постановление инспектора ГИБДД и решения судебных инстанций подлежат отмене, постановил Верховный суд. Производство по делу прекратили в связи с недоказанностью обстоятельств вины автомобилистки.

Автоновости,Верховный суд,ГИБДД,
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