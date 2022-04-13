Новый Hyundai Creta провалил краш-тест

Организация Global NCAP, проводящая краш-тесты автомобилей для развивающихся рынков, испытала кроссовер Hyundai Creta второго поколения, который также представлен в России. Машина показала средние результаты, пишет «Авторевю».
Испытания Global NCAP предполагают только фронтальный удар о барьер с 40% перекрытием на скорости 64 км/ч. Во время краш-теста нагрузки на грудь манекена превысили безопасный порог, коленям обоих седоков угрожают жесткие элементы передней панели, а ногам водителя — деформированный пол кузова.
В итоге Hyundai Creta получила 8 баллов из 17 возможных, или три звезды из пяти возможных за защиту передних седоков. Кроме того, 28,29 балла из 49, или три звезды из пяти автомобиль получил за защиту пассажиров-детей.
Ранее сообщалось, что эксперты «Автостата» провели опрос и составили список автомобилей с худшей шумоизоляцией. Лидером антирейтинга стал седан Hyundai Solaris, который по уровню удовлетворенности шумоизоляцией набрал 16,96 балла. На втором месте находится Kia Rio (21,14 балла). Третье место занимает седан Kia Cerato (33,70 балла).