Новый Hyundai Creta провалил краш-тест

Организация Global NCAP, проводящая краш-тесты автомобилей для развивающихся рынков, испытала кроссовер Hyundai Creta второго поколения, который также представлен в России. Машина показала средние результаты, пишет «Авторевю».

Фото: Global NCAP/Youtube Global NCAP/Youtube

Испытания Global NCAP предполагают только фронтальный удар о барьер с 40% перекрытием на скорости 64 км/ч. Во время краш-теста нагрузки на грудь манекена превысили безопасный порог, коленям обоих седоков угрожают жесткие элементы передней панели, а ногам водителя — деформированный пол кузова.

В итоге Hyundai Creta получила 8 баллов из 17 возможных, или три звезды из пяти возможных за защиту передних седоков. Кроме того, 28,29 балла из 49, или три звезды из пяти автомобиль получил за защиту пассажиров-детей.