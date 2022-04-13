Ремонт по ОСАГО предложили рассчитывать по ценам аналогов оригинальных запчастей

«Выплата по ОСАГО будет считаться таким образом в отношении транспортных средств производителей из недружественных государств. Для автомобилей производителей из стран, которые не вводили санкции против России, стоимость ремонта по-прежнему будет рассчитываться с учетом цен оригинальных запчастей, а при их отсутствии на рынке — на основе цен аналогов», — отметил ЦБ.