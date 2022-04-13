Ремонт по ОСАГО предложили рассчитывать по ценам аналогов оригинальных запчастей

Банк России выступает за расчет стоимости ремонта по ОСАГО с учетом цен аналогов оригинальных запчастей. Об этом сообщил сам регулятор.
Отмечается, что эта мера будет временной. Она необходима из-за высокой неопределенности цен оригинальных запасных частей и проблем с их доступностью, подчеркнул Центробанк.
«Выплата по ОСАГО будет считаться таким образом в отношении транспортных средств производителей из недружественных государств. Для автомобилей производителей из стран, которые не вводили санкции против России, стоимость ремонта по-прежнему будет рассчитываться с учетом цен оригинальных запчастей, а при их отсутствии на рынке — на основе цен аналогов», — отметил ЦБ.
Благодаря использованию цен аналогов пострадавший в аварии сможет получить деньги и отремонтировать машину пусть не оригинальными, но новыми деталями, указал Банк России.
Ранее Российский союз автостраховщиков предложил увеличить максимальный срок ремонта автомобиля по ОСАГО с нынешних 30 до 60 дней. Также он выступает за введение моратория на штрафные санкции страховщику за просрочку ремонта или при его замене на выплату.