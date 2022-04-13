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32 минуты назад

Пикап Renault Duster обновился, получил новый салон и турбомотор

Motor.ru

Пикап Renault Duster Oroch, продающийся в Бразилии с 2015 года, получил рестайлинг. Машина построена на основе Duster первого поколения, и обновлять «базу» не стали. В связи с этим внешность южноамериканского грузовичка не претерпела значительных изменений, а вот салон у него полностью новый – с актуальным «парящим» экраном. Также поменялось название: новинка отбросила имя кроссовера и дебютировала как Renault Oroch.

Новый салон и турбомотор: пикап Renault Duster обновился
Фото: © Renault© Renault
Renault
Renault
Renault

Внешне обновленный Oroch можно узнать по переделанным бамперам без серебристой вставки спереди, иной решетке радиатора и другому расположению «противотуманок», а также фонарям с прозрачными рассеивателями. Кроме этого, пикапу поменяли колесные диски и увеличили рейлинги на крыше – теперь они выдерживают груз весом до 80 килограммов. Дорогая версия также получила пластиковые накладки по низу дверей, которых нет на более доступных вариантах, и дополнительную оптику.

Renault
Renault
Renault

В салоне появился другой руль, горизонтальные дефлекторы воздуховодов, иные дверные карты, а также новая «приборка», сменившая резной козырек на ровный, – ее Oroch взял в Kaptur. По центру расположен «парящий» дисплей мультимедийной системы диагональю восемь дюймов.

В моторной гамме есть новичок – это четырехцилиндровый турбомотор 1.3 мощностью 170 лошадиных сил 270 Нм крутящего момента, который заменил двухлитровый «атмосферник». Альтернативой служит прежний 1,6-литровый мотор на 120 сил (159 Нм). Наддувный двигатель в «топе» сочетается с вариатором. В Бразилии привод только передний, а вот в соседней Аргентине и до рестайлинга продавался полноприводный вариант.

В оснащении улучшенного пикапа имеются независимая задняя подвеска, система стабилизации и помощник при старте в гору, а за доплату доступны климат-контроль и датчик света и дождя.

Стоимость модели уже раскрыта: она варьируется от 23 до 29 тысяч долларов (от 1,9 миллиона до 2,4 миллиона рублей).

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