Адвокат предложил наказывать угонщиков огромным штрафом

В России растет число угнанных автомобилей — их разбирают на автозапчасти, поставки которых сократились из-за санкций. Об этом заявил бывший уполномоченный по правам детей, известный адвокат и телеведущий Павел Астахов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Поэтому сегодня и ставится вопрос, который уже давно надо было решить — о том, чтобы за угон автомобиля наказание было не в виде условного, как чаще всего это происходит, а как минимум с огромным штрафом», — сказал Астахов.
По его словам, при стоимости угнанного авто в несколько миллионов стоит накладывать штраф, который превышает цену за машину в десять раз. При таком наказании злоумышленникам будет невыгодно угонять автомобили и разбирать их на запчасти, считает адвокат.
Ранее в разговоре с «Лентой.ру» автоэксперт Игорь Моржаретто назвал простой лайфхак, который защищает машину от угона. По его словам, для этого нужно положить под одно из сидений обычный кнопочный телефон, благодаря которому сотрудники МВД в случае угона смогут запросить у мобильного оператора данные о местонахождении авто.
Автоэксперт также посоветовал россиянам сделать одну покупку. По его словам, сейчас трудно спрогнозировать, что произойдет на рынке автомобильных шин в ближайшие месяцы, поэтому можно заранее купить зимний комплект покрышек, если уже сейчас ясно, что это придется сделать осенью.