Адвокат предложил наказывать угонщиков огромным штрафом

В России растет число угнанных автомобилей — их разбирают на автозапчасти, поставки которых сократились из-за санкций. Об этом заявил бывший уполномоченный по правам детей, известный адвокат и телеведущий Павел Астахов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Поэтому сегодня и ставится вопрос, который уже давно надо было решить — о том, чтобы за угон автомобиля наказание было не в виде условного, как чаще всего это происходит, а как минимум с огромным штрафом», — сказал Астахов.

По его словам, при стоимости угнанного авто в несколько миллионов стоит накладывать штраф, который превышает цену за машину в десять раз. При таком наказании злоумышленникам будет невыгодно угонять автомобили и разбирать их на запчасти, считает адвокат.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» автоэксперт Игорь Моржаретто назвал простой лайфхак, который защищает машину от угона. По его словам, для этого нужно положить под одно из сидений обычный кнопочный телефон, благодаря которому сотрудники МВД в случае угона смогут запросить у мобильного оператора данные о местонахождении авто.