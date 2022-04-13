Предвестник нового Lada Largus потерпел фиаско в краш-тестах

В сентябре 2021 года марка Dacia представила универсал Jogger, который принял участие в серии краш-тестов Euro NCAP. К сожалению, модель получила лишь одну из пяти возможных звёзд за безопасность.

Фото: Dacia Dacia

В Euro NCAP отметили, что часть оценок была выставлена на основании прошлогодних тестов Dacia Sandero Stepway, так как автомобили практически идентичны. Dacia Jogger создан на модульной платформе CMF-B, как и третья генерация Renault Logan и Sandero. В будущем на этой же платформе будут созданы все автомобили Lada (в случае, если Renault продолжит свою деятельность в России). Таким образом, Jogger является предтечей нового Largus.

Имитация столкновения с автомобилем с перекрытием показала, что грудной отдел водителя и пассажира защищены плохо, также в зоне риска находятся бедренная часть и голень. Результат краш-теста с фронтальным столкновением: 12.1 из 16 баллов.

Неплохо Jogger проявил себя в тестах, имитирующих удар о столб, а вот если в бок универсала врежется другой автомобиль, то травмы будут куда серьёзнее: риску подвергаются грудь водителя и голова задних пассажиров. Результат: 10.7 из 16 баллов.

Оценка защиты шеи - 3.3 из 4 баллов: плохо продумана конструкция задних подголовников, в результате чего пассажиры могут получить хлыстовую травму.

Защита водителя и взрослых пассажиров - 70%, защита пассажиров-детей - 69%, защита пешеходов - 41%, наличие и работа активных систем безопасности - 19%.