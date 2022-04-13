«Ростех» создаст 500-сильный мотор для «КамАЗа»

В России локализуют двигатель для «КамАЗа» и других автопроизводителей, рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, пишет ТАСС.
Работы планируется вести над новым шестицилиндровым двигателем мощностью от 400 до 500 лошадиных сил.
«Силовые агрегаты будут востребованы не только на «КамАЗе», но и у других российских производителей транспортных средств, а также производителей сельхозтехники», — сказал Чемезов.
По словам главы «Ростеха», к 2023 году «КамАЗ» планирует собирать автомобили поколения К5 только из российских компонентов, хотя изначально техника разрабатывалась и создавалась совместно с иностранными партнерами.