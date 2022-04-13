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2 часа назад

«Ростех» создаст 500-сильный мотор для «КамАЗа»

Газета.Ru

В России локализуют двигатель для «КамАЗа» и других автопроизводителей, рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, пишет ТАСС.

«Ростех» создаст 500-сильный мотор для «КамАЗа»
Фото: Тимур Хасанов/«Газета.Ru»Тимур Хасанов/«Газета.Ru»

Работы планируется вести над новым шестицилиндровым двигателем мощностью от 400 до 500 лошадиных сил.

«Силовые агрегаты будут востребованы не только на «КамАЗе», но и у других российских производителей транспортных средств, а также производителей сельхозтехники», — сказал Чемезов.

По словам главы «Ростеха», к 2023 году «КамАЗ» планирует собирать автомобили поколения К5 только из российских компонентов, хотя изначально техника разрабатывалась и создавалась совместно с иностранными партнерами.

Автоновости,Сергей Чемезов,Ростех,
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