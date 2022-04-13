Новый Renault Logan провалил краш-тесты

Румынский универсал Dacia Jogger получил одну из пяти возможных звезд за безопасность в серии краш-тестов комитета Euro NCAP, сообщает пресс-служба организации.
Судя по отчету, защита водителя и взрослых пассажиров составляет 70%, защита пассажиров-детей — 69%, защита пешеходов — 41%, наличие и работа активных систем безопасности — 19%.
За фронтальный удар о барьер с 40% перекрытием автомобиль получил 12.1 из 16 возможных. При этом риску подвержена грудная клетка водителя и голова пассажира, который находится на заднем сидении.
В основе автомобиля лежит платформа CMF-B. На ней же построены модели третьего поколения Renault Logan и Sandero.
Ранее сообщалось, что компания "АвтоВАЗ" готовит к выпуску упрощенную модель Lada Granta. Самая доступная вазовская модель будет продаваться без подушек безопасности, системы экстренного оповещения о ДТП ("ЭРА-ГЛОНАСС"), а также ассистентов ABS и ESP.