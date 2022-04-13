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1 час назад

Новый Renault Logan провалил краш-тесты

Газета.Ru

Румынский универсал Dacia Jogger получил одну из пяти возможных звезд за безопасность в серии краш-тестов комитета Euro NCAP, сообщает пресс-служба организации.

Новый Renault Logan провалил краш-тесты
Фото: Газета.руГазета.ру

Судя по отчету, защита водителя и взрослых пассажиров составляет 70%, защита пассажиров-детей — 69%, защита пешеходов — 41%, наличие и работа активных систем безопасности — 19%.

За фронтальный удар о барьер с 40% перекрытием автомобиль получил 12.1 из 16 возможных. При этом риску подвержена грудная клетка водителя и голова пассажира, который находится на заднем сидении.

В основе автомобиля лежит платформа CMF-B. На ней же построены модели третьего поколения Renault Logan и Sandero.

Ранее сообщалось, что компания "АвтоВАЗ" готовит к выпуску упрощенную модель Lada Granta. Самая доступная вазовская модель будет продаваться без подушек безопасности, системы экстренного оповещения о ДТП ("ЭРА-ГЛОНАСС"), а также ассистентов ABS и ESP.

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