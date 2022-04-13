Первые фото электрического BMW i7

Компания BMW вовсю готовится к премьере нового флагмана 7-Series. Она состоится 20 апреля в трех городах – Мюнхене, Пекине и Нью-Йорке в два часа дня по центральноевропейскому летнему времени. Параллельно с топливной модификацией новой «семерки» дебютирует и электрическая версия под индексом i7. Электроседан, которому суждено стать самым мощным в гамме, показали на очередном тизере, однако новой информации о нем не появилось.
На свежем тизере можно рассмотреть темный силуэт седана с зауженной передней оптикой и огромными «ноздрями» решетки радиатора с подсветкой по периметру. Уже известно, что первой дебютирует версия xDrive60. Ожидается, что помимо нее будут еще две – стартовая и более мощная с индексом xDrive70 или M70.
Седану прочат двухмоторную силовую установку от М-версии электрокроссовера iX. На нем она развивает 619 лошадиных сил и 1015 Нм, разгоняя автомобиль с места до первой «сотни» за 3,8 секунды, однако для i7 ее отдачу могут увеличить. На одном полном заряде батареи модель сможет проезжать от около 300 миль или 480 километров.
Также известно, что электрической «семерке» достанется оптика с «хрустальными» элементами, самая новая версия медиакомплекса iDrive и панель BMW Interaction Bar с декором из граненого стекла, которую показали на более раннем тизере. Для второго ряда предусмотрена отдельная развлекательная система с 8К-дисплеем BMW Theatre Screen диагональю 31 дюйм и аудио Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound.