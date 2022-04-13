Первые фото электрического BMW i7

Компания BMW вовсю готовится к премьере нового флагмана 7-Series. Она состоится 20 апреля в трех городах – Мюнхене, Пекине и Нью-Йорке в два часа дня по центральноевропейскому летнему времени. Параллельно с топливной модификацией новой «семерки» дебютирует и электрическая версия под индексом i7. Электроседан, которому суждено стать самым мощным в гамме, показали на очередном тизере, однако новой информации о нем не появилось.

Фото: Motor.ru Motor.ru

На свежем тизере можно рассмотреть темный силуэт седана с зауженной передней оптикой и огромными «ноздрями» решетки радиатора с подсветкой по периметру. Уже известно, что первой дебютирует версия xDrive60. Ожидается, что помимо нее будут еще две – стартовая и более мощная с индексом xDrive70 или M70.

Седану прочат двухмоторную силовую установку от М-версии электрокроссовера iX. На нем она развивает 619 лошадиных сил и 1015 Нм, разгоняя автомобиль с места до первой «сотни» за 3,8 секунды, однако для i7 ее отдачу могут увеличить. На одном полном заряде батареи модель сможет проезжать от около 300 миль или 480 километров.