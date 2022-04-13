Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer увеличились в размерах

В гамме Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer появились длиннобазные версии. Полноразмерные рамные внедорожники Wagoneer L и Grand Wagoneer L отличаются увеличенной колесной базой, длиной кузова и объемом багажника. А ещё на них дебютировала новая «битурбошестерка» Hurricane объемом три литра.

Фото: © Jeep © Jeep

Полноразмерные Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer дебютировали год назад. Они получили три ряда сидений, как Grand Cherokee L, но конструктивно оказались унифицированы с пикапом RAM 1500. Теперь в гамму премиальных «рамников» добавлены длиннобазный версии Wagoneer L и Grand Wagoneer L, которым предстоит конкурировать с Cadillac Escalade ESV, Chevrolet Suburban и Ford Expedition Max.

Jeep

Jeep

Jeep

Колесная база «Вагониров» с приставкой L растянута на 178 миллиметров, длина увеличилась на 305 миллиметров — до 5758. Изменены задние двери, стекла и задние стойки. В салоне стало просторнее, но основная часть дополнительных миллиметров всё-таки досталась багажнику. Его объем увеличен сразу на 447 литров: Wagoneer L — 1192 литра, Grand Wagoneer L — 1252 литра, при сложенных двух рядах — 3707 и 3197 литров соответственно.

Есть обновки и под капотом: на длиннобазных модификациях дебютировал рядный шестицилиндровый битурбомотор Hurricane объемом три литра. На Wagoneer L он развивает 426 лошадиных сил и 635 Нм крутящего момента, на Grand Wagoneer L — 517 сил и 678 Нм. Коробка передач — прежний восьмиступенчатый «автомат», но полный привод входит в стандартное оснащение.

Jeep

Jeep

Обычный Wagoneer можно заказать с простенькой трансмиссией Quadra-Trac I (муфта в приводе передней оси) или более продвинутыми Quadra-Trac II (двухступенчатая раздатка) и Quadra-Drive II (электронная блокировка дифференциала). Для Grand Wagoneer выбор ограничен двумя последними вариантами. К тому же внедорожник Grand идет с пневмоподвеской, тогда как для обычного Wagoneer это опция.