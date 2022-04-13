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1 час назад

Глобальный дефицит чипов: автопромышленники дали новые прогнозы

Российская Газета

Глобальный дефицит полупроводников продолжит осложнять работу автомобильных концернов до 2023 года - такой новый прогноз дал главный исполнительный директор BMW AG Оливер Ципсе.

Глобальный дефицит: автопромышленники дали новые прогнозы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В интервью немецкой газете Neue Zuercher Zeitung Ципсе отметил, что кризис нехватки электронных компонентов сегодня все еще в самом разгаре и его негативное влияние будет ощущаться и в 2023 году, когда положение постепенно начнет выправляться.

Умеренный скептицизм относительно скорого преодоления автопромом нехватки микрочипов близок и руководству другого немецкого автогиганта - Volkswagen. Так, руководитель финансовой службы Volkswagen Арно Антлиц на минувшей неделе заявил, что потребность автомобильной промышленности в полупроводниках будет удовлетворена не раньше 2024 года.

Напомним, дефицит полупроводников тянется с декабря 2020 года. Его основные причины: 1) неожиданно быстрое восстановление экономики после пандемии коронавируса 2020-го, 2) резкий рост спроса на полупроводники со стороны производителей электроники и автоконцернов, 3) до сих пор вводимые локальные локдауны из-за коронавируса в Юго-Восточной Азии, где производится большая часть полупроводников.

Автоновости,BMW,Volkswagen,
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