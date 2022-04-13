Глобальный дефицит: автопромышленники дали новые прогнозы

Глобальный дефицит полупроводников продолжит осложнять работу автомобильных концернов до 2023 года - такой новый прогноз дал главный исполнительный директор BMW AG Оливер Ципсе.

В интервью немецкой газете Neue Zuercher Zeitung Ципсе отметил, что кризис нехватки электронных компонентов сегодня все еще в самом разгаре и его негативное влияние будет ощущаться и в 2023 году, когда положение постепенно начнет выправляться.

Умеренный скептицизм относительно скорого преодоления автопромом нехватки микрочипов близок и руководству другого немецкого автогиганта - Volkswagen. Так, руководитель финансовой службы Volkswagen Арно Антлиц на минувшей неделе заявил, что потребность автомобильной промышленности в полупроводниках будет удовлетворена не раньше 2024 года.