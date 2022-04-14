Alpina «ускорила» обновленный кроссовер BMW X7

Компания Alpina, которая занимается выпуском экстремальных версий BMW, в начале марта формально стала частью баварского концерна. Спустя месяц BMW представила обновленный кроссовер X7, и вариант от Alpina под индексом XB7 не заставил себя долго ждать: он дебютировал в те же сутки. Пока опубликовано только одно изображение, подтверждающее, что за основу взята мощная модификация M60i xDrive, оснащенная «битурбовосьмеркой» S68. Как обычно, модели доработали шасси, подвеску и тормоза.

Фото: BMW XB7© Alpina BMW XB7© Alpina

Alpina XB7 отличился массивным передним бампером с «фартуком», слегка измененными «бумерангами» под зауженными дневными ходовыми огнями, а также фирменными 20-спицевыми колесными дисками диаметром 23 дюйма. Alpina наверняка предложит широкую гамму расцветок для кузова и новую графику для «приборки» и мультимедийной системы.

XB7, как и X7 M60i xDrive, оснащен 4,4-литровым V8 S68 с двумя турбонагнетателями, который обзавелся стартер-генератором, встроенным в восьмиступенчатый автомат. Здесь он развивает 621 лошадиную силу и 800 Нм крутящего момента – также, как на доработанном в Бухлоэ X7 предыдущей генерации. Причем с места до первой «сотни» кроссовер разгоняется за те же 4,2 секунды, до 200 километров в час – за 14,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 290 километров в час.

Для сравнения, на оригинальном X7 M60i xDrive тот же мотор выдает 530 сил и 750 Нм момента, а на разгон до 100 километров в час уходит 4,7 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час.