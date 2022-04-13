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1 час назад

В России представили китайский электрокроссовер за 3 млн рублей

Газета.Ru

На московской выставке «Мотовесна» был представлен электрический кроссовер Levdeo T19, сообщает портал «Дром». Показанный экземпляр автомобиля ввезли в Россию несколько месяцев назад, сделали это те же предприниматели, которые ранее продвигали минивэн Logem EC30.

В России представили китайский электрокроссовер за 3 млн рублей
Фото: LevdeoLevdeo

В России планируется продавать до 10 тыс. автомобилей Levdeo T19 в год преимущественно для такси и каршеринга, рассказал директор фирмы «Логем» Давид Бахтадзе.

Сертификата ОТТС (одобрение типа транспортного средства), который позволяет выводить машину на российский рынок, кроссовер еще не получил. Ориентировочная цена автомобиля — $40 тыс. (3,2 млн рублей).

Кроссовер Levdeo T19 оснащен электромотором мощностью 95 л.с., уточняют «Китайские автомобили». Емкость литиевого аккумулятора — 51 кВт/ч, а заявленная дальность хода на одном заряде батареи составляет до 400 км.

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