Рассекречен роскошный внедорожник для госорганов Китая

Китайская люксовая марка Hongqi показала большой внедорожник LS7. Модель выполнена по образу E-HS9, только превосходит его по размерам и полагается не на электрический привод, а на V-образную «турбовосьмерку», разработанную совместно с Центральным исследовательским институтом Китая. По предварительной информации, LS7 будет конкурировать с Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga, а его основным покупателем станет партийная элита КНР.

На самом деле Hongqi LS7 показали ещё осенью прошлого года. Премьера внедорожника прошла в закрытом формате, поэтому информации было довольно мало. Сейчас уточнены не только размеры — как оказалось, по габаритам LS7 сопоставим с недавно представленным Jeep Grand Wagoneer L, — но и некоторые характеристики. При этом индексом L говорит, что перед нами одна из самых роскошных и дорогих моделей марки, предназначенных для партийной элиты Китая.

Дизайн выполнен в типичном для Hongqi стиле и напоминает об электрическом E-HS9. Сохранены и неизменные атрибуты марки в виде продольного «гребешка» на носу и «развевающихся флагов» на боковинах. Салон строго четырехместный, он щедро отделан кожей, шпоном красного дерева и золотистым декором. Индивидуальные кресла второго ряда разделены широкой консолью, оснащены оттоманками, подогревом и вентиляцией. Руль — как у старых Hongqi, а на передней панели есть даже кварцевые часы.

Hongqi LS7 имеет рамную конструкцию. Заявленный дорожный просвет — 246 миллиметров. Под капотом стоит бензиновый турбомотор V8 4.0 с отдачей 360 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Он разработан концерном FAW совместно с Центральным исследовательским институтом Китая и в будущем заменит собой старый «атмосферник» V12. В наиболее форсированном варианте «восьмерка» будет развивать 659 сил и 850 Нм.