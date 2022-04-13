ЦБ предложил по-новому считать стоимость ремонта по ОСАГО

Банк России предложил рассчитывать стоимость ремонта автомобилей по ОСАГО, учитывая стоимость как оригинальных, так и неоригинальных запчастей. Указание о внесении изменений в порядок расчета опубликовано на официальном сайте Центробанка. Решение предлагают в качестве временной меры «в связи с возникающими затруднениями поставок оригинальных запасных частей для транспортных средств, используемых РФ».

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Новую методику расчета «автогражданки» предлагают для автомобилей компаний из «недружественных стран», многие из которых перестали поставлять в Россию как готовые машины, так и запчасти для ремонта. Согласно распоряжению на сайте правительства, в список таких стран входят США, Южная Корея, Япония, Великобритания и другие.

«Использование цен аналогов даст возможность пострадавшему в аварии получить деньги и отремонтировать машину пусть не оригинальными, но новыми деталями», – говорится в сообщении банка.

В отношении автомобилей из других стран стоимость ремонта должна рассчитываться прежним образом – то есть, учитывая цены оригинальных запчастей. Если их нет в наличии, можно использовать стоимость аналогов.

Когда указание Центробанка вступит в силу, пока неясно.