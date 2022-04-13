Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+18° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
1 час назад

В первую очередь перерасчет требуется для автовладельцев из «недружественных стран»

Motor.ru

Банк России предложил рассчитывать стоимость ремонта автомобилей по ОСАГО, учитывая стоимость как оригинальных, так и неоригинальных запчастей. Указание о внесении изменений в порядок расчета опубликовано на официальном сайте Центробанка. Решение предлагают в качестве временной меры «в связи с возникающими затруднениями поставок оригинальных запасных частей для транспортных средств, используемых РФ».

ЦБ предложил по-новому считать стоимость ремонта по ОСАГО
Фото: © cottonbro / Pexels© cottonbro / Pexels

Новую методику расчета «автогражданки» предлагают для автомобилей компаний из «недружественных стран», многие из которых перестали поставлять в Россию как готовые машины, так и запчасти для ремонта. Согласно распоряжению на сайте правительства, в список таких стран входят США, Южная Корея, Япония, Великобритания и другие.

«Использование цен аналогов даст возможность пострадавшему в аварии получить деньги и отремонтировать машину пусть не оригинальными, но новыми деталями», – говорится в сообщении банка.

В отношении автомобилей из других стран стоимость ремонта должна рассчитываться прежним образом – то есть, учитывая цены оригинальных запчастей. Если их нет в наличии, можно использовать стоимость аналогов.

Когда указание Центробанка вступит в силу, пока неясно.

С 19 марта начали действовать новые справочники оценки средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ по ОСАГО. Страховщики отметили, что в них не учтен резкий рост цен на детали, и срочно приступили к корректировке документа, хотя следующая версия должна была выйти только через три месяца.

Автоновости,Банк России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители