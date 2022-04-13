Эксперт назвал самые бесполезные автомобильные гаджеты

Автоэксперт Петр Баканов заявил, что автовладельцам стоит отказаться от покупки недорогих вентиляторов или кружек с подогревом, сообщает «Вечерняя Москва».

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По его мнению, некоторые из автомобильных гаджетов способны нанести вред машине, например, из-за кружки с подогревом несоответствующей мощности может сгореть предохранитель.

К бесполезным гаджетам он также отнёс ионизаторы воздуха, чехлы с подогревом или массажёрами, а также непродуманные органайзеры, которые крепятся на заднюю спинку сиденья.

«Различные собачки, кивающие головами, всякие украшения, светящиеся предметы, которые не несут никакой функциональной нагрузки, сложные ароматизаторы — тоже не имеют смысла», — подчеркнул эксперт.