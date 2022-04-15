Эксперт назвал самые бесполезные автомобильные гаджеты

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Целесообразность нового законопроекта об опасном вождении сомнительна, считает автоэксперт, ведущий телепрограммы о транспорте Вячеслав Субботин. Он подчеркнул, что можно привести в исполнение уже имеющийся закон и штрафовать водителей уже сейчас. В разговоре с «Лентой.ру» он указал, что с фиксацией нарушений водителей-лихачей также связан ряд сложностей.

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15 апреля стало известно, что правительство России не поддержало законопроект, который устанавливает ответственность за опасное вождение. Несмотря на отрицательный отзыв, авторы инициативы в разговоре с «Российской газетой» подтвердили, что планируют внести документ на рассмотрение Госдумы.

Решение правительства является вполне обоснованным, считает Вячеслав Субботин. Автомобильный эксперт напомнил, что категория «опасное вождение» уже существует в кодексе административных правонарушений.

«Другое дело, как контролировать “опасное вождение”, кто будет контролировать? Камеры? Камеры должны быть тогда динамическими, не просто фотографии одномоментные, а видео. Потом должна быть комиссия, которая будет рассматривать видеофрагмент. А ресурсов мало. Поэтому правительство выступило с отрицательным отзывом. А потом “опасное вождение” должен инспектор выявлять, даже не камера», — объяснил Вячеслав Субботин.

12 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики РФ сообщил о продлении на три года действие национальных водительских удостоверений. Эта мера затронет те удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года.