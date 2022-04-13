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5 часов назад

Первый кроссовер Ferrari выйдет ограниченным тиражом

Motor.ru

На подходе первый кроссовер Ferrari под названием Purosangue, который должен дебютировать до конца текущего года. Марка вступает в непривычный для себя сегмент далеко не первой, однако она избрала особый путь: как выяснило издание CarExpert в ходе беседы с топ-менеджером Ferrari Дитером Кнехтелем, тираж Purosangue будет ограничен. Но речь идет не о строго определенном числе экземпляров, а скорее об удержании объемов выпуска ниже уровня спроса, как в случае с суперкарами.

Первый кроссовер Ferrari выйдет ограниченным тиражом
Фото: Motor.ruMotor.ru

В случае с Purosangue марке также предстоит отыскать баланс между маржинальностью и эксклюзивностью, которая повышает ценность каждого экземпляра. Такого принципа в Ferrari придерживаются давно: его сформулировал еще ее основатель Энцо Феррари, заявив, что «Ferrari всегда будет поставлять на одну машину меньше рыночного спроса».

Однако постепенно объемы сбыта наращиваются. В 2019 году компания впервые за свою историю реализовала более 10 тысяч автомобилей, а по итогам прошлого года установила новый рекорд – 11 155 проданных суперкаров. Крупнейшими рынками для Ferrari остаются Европа, Ближний Восток и Африка, где в 2021 году было продано 5492 автомобиля – на 14 процентов больше, чем годом ранее.

Что касается Purosangue, название которого означает «чистокровный» на итальянском, то его построят на переднемоторной архитектуре и оснастят регулируемой подвеской и гибридной силовой установкой – возможно, от SF90 Stradale. В самой марке купеобразную новинку даже не относят к кроссоверам: для нее изобрели новый класс FUV, что расшифровывается как Ferrari Utility Vehicle. Дебют и старт производства ожидаются в этом году.

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