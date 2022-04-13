Первый кроссовер Ferrari выйдет ограниченным тиражом

На подходе первый кроссовер Ferrari под названием Purosangue, который должен дебютировать до конца текущего года. Марка вступает в непривычный для себя сегмент далеко не первой, однако она избрала особый путь: как выяснило издание CarExpert в ходе беседы с топ-менеджером Ferrari Дитером Кнехтелем, тираж Purosangue будет ограничен. Но речь идет не о строго определенном числе экземпляров, а скорее об удержании объемов выпуска ниже уровня спроса, как в случае с суперкарами.

В случае с Purosangue марке также предстоит отыскать баланс между маржинальностью и эксклюзивностью, которая повышает ценность каждого экземпляра. Такого принципа в Ferrari придерживаются давно: его сформулировал еще ее основатель Энцо Феррари, заявив, что «Ferrari всегда будет поставлять на одну машину меньше рыночного спроса».

Однако постепенно объемы сбыта наращиваются. В 2019 году компания впервые за свою историю реализовала более 10 тысяч автомобилей, а по итогам прошлого года установила новый рекорд – 11 155 проданных суперкаров. Крупнейшими рынками для Ferrari остаются Европа, Ближний Восток и Африка, где в 2021 году было продано 5492 автомобиля – на 14 процентов больше, чем годом ранее.