Назван самый популярный китайский автомобиль в России

Автомобиль Haval Jolion стал лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России в марте. Всего было продано 662 автомобиля, пишет «Автостат».
Всего же за первые три месяца 2022 года в России было продано 8311 кроссоверов и внедорожников марки (+27%).
В апреле российский завод Haval приступил к выпуску нового среднеразмерного кроссовера Haval Dargo. Новинка станет конкурировать с такими моделями, как Chery Tiggo 7 Pro и Geely Atlas Pro, а также Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander.