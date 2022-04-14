Назван самый популярный китайский автомобиль в России

Автомобиль Haval Jolion стал лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России в марте. Всего было продано 662 автомобиля, пишет «Автостат».

Всего же за первые три месяца 2022 года в России было продано 8311 кроссоверов и внедорожников марки (+27%).