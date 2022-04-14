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1 час назад

Назван самый популярный китайский автомобиль в России

Газета.Ruиещё 1

Автомобиль Haval Jolion стал лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России в марте. Всего было продано 662 автомобиля, пишет «Автостат».

Назван самый популярный китайский автомобиль в России
Фото: HavalHaval

Всего же за первые три месяца 2022 года в России было продано 8311 кроссоверов и внедорожников марки (+27%).

В апреле российский завод Haval приступил к выпуску нового среднеразмерного кроссовера Haval Dargo. Новинка станет конкурировать с такими моделями, как Chery Tiggo 7 Pro и Geely Atlas Pro, а также Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander.

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