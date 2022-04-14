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2 часа назад

Рассекречен самый большой внедорожник для госструктур Китая

Газета.Ru

Китайская компания Hongqi представила большой рамный внедорожник LS7, сообщает «Авторевю».

Рассекречен самый большой внедорожник для госструктур Китая
Фото: HongqiHongqi

По своим размерам автомобиль сопоставим с длиннобазными версиями внедорожников Cadillac Escalade ESV, Lincoln Navigator L или Jeep Grand Wagoneer L. Длина новинки составляет 5695 мм, ширина — 2095 мм, высота — 1985 мм. Колесная база достигает 3309 мм. Заявленный дорожный просвет — 246 мм.

Hongqi LS7 имеет четырехместный салон с кожаной отделкой и деревянным шпоном. Все кресла оборудованы подогревом, вентиляцией и электроприводом. У задних сидений имеются выдвижные подставки для ног.

Отмечается, что Hongqi LS7 — один из самых больших представительских внедорожников в Китае. Машина прежде всего адресована властным структурам.

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