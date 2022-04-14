Рассекречен самый большой внедорожник для госструктур Китая

Китайская компания Hongqi представила большой рамный внедорожник LS7, сообщает «Авторевю».

Фото: Hongqi Hongqi

По своим размерам автомобиль сопоставим с длиннобазными версиями внедорожников Cadillac Escalade ESV, Lincoln Navigator L или Jeep Grand Wagoneer L. Длина новинки составляет 5695 мм, ширина — 2095 мм, высота — 1985 мм. Колесная база достигает 3309 мм. Заявленный дорожный просвет — 246 мм.

Hongqi LS7 имеет четырехместный салон с кожаной отделкой и деревянным шпоном. Все кресла оборудованы подогревом, вентиляцией и электроприводом. У задних сидений имеются выдвижные подставки для ног.