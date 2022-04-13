Обновленный Kia Telluride научили открываться со смарт-часов

На Нью-Йоркском автосалоне дебютировал рестайлинговый Kia Telluride. Кроссоверу обновили экстерьер и интерьер, добавили две «внедорожные» версии, а также пересмотрели оснащение и на десять миллиметров увеличили дорожный просвет. Стандартной для «Теллурайда» отныне является точка доступа WiFi, а в списке опционального оборудования присутствует поддержка цифровых ключей на смартфонах Apple iPhone, Samsung Galaxy и смарт-часах Apple Watch.

Обновленный Kia Telluride можно безошибочно отличить от предшественника. Ему заменили практически всю носовую часть вместе с решеткой радиатора и оптикой, пересмотрели форму порогов, а также добавили несколько колес в новом дизайне. Палитра кузовных красок пополнилась тремя оттенками: синим Midnight Lake Blue, красным Dawning Red и зеленым Jungle Wood Green.

Видео дня

В салоне изменений ещё больше. Вместо дисплея диагональю 10,25 дюйма — пара 12,3-дюймовых экранов, объединенных в широкоформатную изогнутую панель. Иначе сделаны дефлекторы вентиляции, декоративные накладки и руль. Вдобавок к этому предложены новые цветовые схемы оформления, цифровое салонное зеркало и электропривод двери багажника с функцией автоматического закрытия.

Благодаря пакету Kia Connect, к рестайлинговому Telluride через WiFi можно подключить до пяти устройств. Также реализована поддержка цифровых ключей на смартфонах Apple iPhone, Samsung Galaxy и смарт-часах Apple Watch, обновление карт навигационной системы «по воздуху», отслеживание и дистанционное обездвиживание машины в случае угона.

Помимо стандартных комплектаций, в гамме появились две «внедорожные» версии: X-Line и X-Pro. Telluride X-Line отличается прибавкой в 10 миллиметров к дорожному просвету, увеличенными углами въезда и съезда, обновлённым трекшн-контролем и специальным буксировочным режимом ездовой электроники. Вариант X-Pro прибавляет к этому 18-дюймовые колеса со вседорожными шинами, розетку на 110 вольт в багажнике и повышенные буксировочные возможности (с 2268 до 2495 килограммов).

Обновленный Telluride будет доступен с прежним двигателем V6 3.8 (295 л.с., 355 Нм), восьмидиапазонным автоматом, передним или полным приводом, а также самовыравнивающейся задней подвеской. Основных ездовых профиля четыре: Smart, Eco, Sport и Comfort. У полноприводных кроссоверов есть дополнительные режимы Snow и AWD Lock.