Hyundai представила обновленный Palisade

Компания Hyundai на автосалоне в Нью-Йорке представила обновленный кроссовер Palisade, который доберется и до российского рынка. Флагманская новинка корейской марки получила переработанный дизайн, измененную отделку салона и цифровое зеркало заднего вида. При этом техническая часть автомобиля осталась без изменений. Стоимость новинки, которая появится у европейских дилеров летом нынешнего года, пока не объявлена.

Внешне обновленный Palisade от дорестайла отличается массивной радиаторной решеткой прямоугольной формы, модернизированной раздельной головной оптикой и измененным задним бампером. Кроме того, внедорожник получил боковые зеркала заднего вида с автоматическим затемнением и новые 20-дюймовые колесные диски.

В салоне автомобиля установили новый сенсорный экран мультимедийного комплекса диагональю 12 дюймов, цифровую приборку, другой руль, более мощную беспроводную зарядку и новые передние сиденья. Также у модели появилось цифровое салонное зеркало, на которое транслируется изображение с камеры заднего вида.

В числе других опций: цифровой ключ, который позволяет владельцам открывать и закрывать автомобиль с помощью смартфона, вентиляция кресел второго ряда и подогрев сидений третьего ряда, которого ранее не было ни на одной модели марки. В технической части модели изменений не произошло.

В движение обновленный Palisade приводит безальтернативный 3,8-литровый бензиновый мотор V, отдача которого составляет 295 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает восьмидиапазонный «автомат». Привод – передний или полный.