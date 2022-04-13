Стоит ли покупать Infiniti QX80 с пробегом?

Infiniti QX80 - большой внедорожник из Японии, который успел завоевать популярность на рынке России. Приобрести транспортное средство можно на вторичке в хорошем состоянии, но перед этим стоит оценить особенности работы основных узлов - двигателя и трансмиссии.

Фото: Infiniti QX80 Infiniti QX80

Большой премиальный Infiniti QX80 был построен на базе внедорожника Nissan Patrol. Поэтому в линейке агрегатов используются аналогичные двигатели. Кроме того, автомобили схожи по схеме ходовой части и оформлению кузова. Модель впервые была представлена в 2010 году под другим наименованием - QX56. Индекс QX80 производитель начал использовать только через 3 года после этого. Модель обновляли несколько раз - в 2014, 2017, 2019 и 2021 году. Сейчас на вторичном рынке образцы в возрасте 10 лет и с пробегом ближе к 200 000 км оцениваются в 1 500 000 рублей.

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Многие мастера сервиса называют внедорожник Infiniti QX80 эталоном прочности. Однако даже в этом автомобиле есть слабые места. Так, от пескоструя страдает лобовое стекло. На рынке редко можно встретить машины без сколов и трещин на стекле. Камни, которые отлетают от колес, повреждают капот, пороги и дорогую решетку радиатора, которая имеет декоративную отделку хромом. У ранних образцов модели из-за плохого качества ЛКП быстро распространяется ржавчина, особенно на крыше и дверце багажника. Дилеры раньше перекрашивали такие участки по гарантии.

За движение японского внедорожника отвечает мотор V8, рабочий объем которого составляет 5.6 литра. Эксплуатируется он на бензине марки АИ-95. При должном обслуживании агрегат может прослужить до 400 000 км. Это надежный двигатель, который имеет только одно слабое место - цепь ГРМ. Она может растягиваться уже на пробеге в 100 000 км. Признаки запущенного состояния данного элемента - свист и скрежет металла во время холодного запуска мотора, иногда - плавающие обороты и провалы в динамике.

Как правило, Infiniti QX80, которые встречаются на вторичном рынке, предлагаются с 7-ступенчатой АКПП Jatco. Производитель отмечает, что масло в этом агрегате может служить весь срок эксплуатации, но эксперты рекомендуют менять его каждые 50 000 км пробега. Полноприводная трансмиссия спроектирована отлично, особенно для эксплуатации на дорогах России. Она не требует к себе особого внимания - только при замене смазки в раздаточной коробке и редукторах. Если подушки пневматической подвески поддерживать в чистоте, они могут прослужить длительный срок. Из строя могут выходить датчики положения кузова, которые можно отремонтировать, а не менять на новые за 15 000 рублей.

В целом, Infiniti QX80 - надежный внедорожник, который не просто так пользуется спросом на рынке России. Если обратить внимание на проблемные места при выборе, можно приобрести достойный экземпляр даже на вторичном рынке. Не стоит забывать и про юридическую информацию о подержанном транспортном средстве.