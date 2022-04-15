ГИБДД объявила о рейдах в регионах России

Накануне выходных дней, 16-17 марта, региональные управления ГИБДД объявили о проведении рейдов для поиска нарушителей ПДД. В большинстве регионов мероприятия посвятят выявлению нетрезвых автомобилистов.

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В Курганской области, Ивановской области, Тверской области и Самарской области в конце недели пройдут мероприятия «Нетрезвый водитель» (или «Контроль трезвости»). Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей на предмет нарушений ПДД, в том числе связанных с управлением в состоянии опьянения. Вечером 15 апреля массовые проверки пообещали автомобилистам Улан-Удэ, 16 апреля — водителям в Республике Алтай.

«Сплошные проверки» пройдут на улицах Кирова в пятницу и в Смоленске в субботу. Тактика «сплошных проверок» предполагает остановку всех автомобилей на заранее выбранном участке дороги. Если от водителя исходит запах алкоголя или его поведение кажется автоинспекторам странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость и, в случае необходимости, на употребление наркотических веществ.

По 17 апреля включительно на территории Республики Ингушетия пройдет профилактическое мероприятие «Пешеход». Также рейды на пешеходов состоятся во всех городах Свердловской области. Госавтоинспекции Белгорода и Твери объявили рейды по проверке тонированных автомобилей.

В ГИБДД напомнили, что за пьяное вождение предусмотрено лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. Для нетрезвых водителей-рецидивистов предусмотрена уголовная ответственность.