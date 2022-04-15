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1 час назад

ГИБДД объявила о рейдах в регионах России

Газета.Ruиещё 3

Накануне выходных дней, 16-17 марта, региональные управления ГИБДД объявили о проведении рейдов для поиска нарушителей ПДД. В большинстве регионов мероприятия посвятят выявлению нетрезвых автомобилистов.

ГИБДД объявила о рейдах в регионах России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Курганской области, Ивановской области, Тверской области и Самарской области в конце недели пройдут мероприятия «Нетрезвый водитель» (или «Контроль трезвости»). Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей на предмет нарушений ПДД, в том числе связанных с управлением в состоянии опьянения. Вечером 15 апреля массовые проверки пообещали автомобилистам Улан-Удэ, 16 апреля — водителям в Республике Алтай.

«Сплошные проверки» пройдут на улицах Кирова в пятницу и в Смоленске в субботу. Тактика «сплошных проверок» предполагает остановку всех автомобилей на заранее выбранном участке дороги. Если от водителя исходит запах алкоголя или его поведение кажется автоинспекторам странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость и, в случае необходимости, на употребление наркотических веществ.

По 17 апреля включительно на территории Республики Ингушетия пройдет профилактическое мероприятие «Пешеход». Также рейды на пешеходов состоятся во всех городах Свердловской области. Госавтоинспекции Белгорода и Твери объявили рейды по проверке тонированных автомобилей.

Автовладельцам напомнили о самом «весеннем» штрафе

В ГИБДД напомнили, что за пьяное вождение предусмотрено лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. Для нетрезвых водителей-рецидивистов предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что ГИБДД Подмосковья устроит массовые облавы на пьяных водителей с 30 апреля по 10 мая.

Автоновости,ГИБДД,
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