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1 час назад

Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»

Газета.Ruиещё 3

В США назвали победителя конкурса «Всемирный автомобиль года». Им стал новый электрический хетчбэк Hyundai Ioniq 5,

Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»
Фото: HyundaiHyundai

Автомобиль по итогам голосования обошел два других электрокара: кроссовер Ford Mustang Mach-E и хетчбэк Kia EV6.

Ioniq 5 также стал победителем в категориях «Лучший электрокар года» и «Лучший дизайн». Что касается других победителей, то в категории «Лучший спорткар года» победил Audi e-tron GT.

В категории «Люковый автомобиль года» выиграл Mercedes-Benz EQS, а в категории «Городской автомобиль года» первое место занял гибридный кроссовер Toyota Yaris Cross.

Электромобили побеждают в конкурсе «Всемирный автомобиль года» уже второй раз подряд. В 2021 году первое место занял кроссовер Volkswagen ID.4.

Автоновости,Toyota Yaris,Ford Mustang,Hyundai,Kia,Toyota,Audi,Volkswagen,Mercedes-Benz,Ford,
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