Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»

В США назвали победителя конкурса «Всемирный автомобиль года». Им стал новый электрический хетчбэк Hyundai Ioniq 5,

Фото: Hyundai Hyundai

Автомобиль по итогам голосования обошел два других электрокара: кроссовер Ford Mustang Mach-E и хетчбэк Kia EV6.

Ioniq 5 также стал победителем в категориях «Лучший электрокар года» и «Лучший дизайн». Что касается других победителей, то в категории «Лучший спорткар года» победил Audi e-tron GT.

В категории «Люковый автомобиль года» выиграл Mercedes-Benz EQS, а в категории «Городской автомобиль года» первое место занял гибридный кроссовер Toyota Yaris Cross.