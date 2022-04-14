Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»

В США назвали победителя конкурса «Всемирный автомобиль года». Им стал новый электрический хетчбэк Hyundai Ioniq 5,
Автомобиль по итогам голосования обошел два других электрокара: кроссовер Ford Mustang Mach-E и хетчбэк Kia EV6.
Ioniq 5 также стал победителем в категориях «Лучший электрокар года» и «Лучший дизайн». Что касается других победителей, то в категории «Лучший спорткар года» победил Audi e-tron GT.
В категории «Люковый автомобиль года» выиграл Mercedes-Benz EQS, а в категории «Городской автомобиль года» первое место занял гибридный кроссовер Toyota Yaris Cross.
Электромобили побеждают в конкурсе «Всемирный автомобиль года» уже второй раз подряд. В 2021 году первое место занял кроссовер Volkswagen ID.4.