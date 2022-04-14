Subaru обновила Outback

Subaru представила в США обновленный Outback. Модель подверглась плановому рестайлингу спустя три года после дебюта на том же Нью-йоркском автосалоне: верность локации объясняется популярностью кросс-универсала на североамериканском рынке, где за прошлый год на нем остановили выбор 154 623 человека. Outback получил пересмотренную внешность и расширенный функционал бортовой электроники, который пополнился оригинальными «фишками».

Фото: © Subaru USA © Subaru USA

Внешне обновленный Subaru Outback несложно узнать по «клыкам» на переднем бампере, вытянутым по вертикали до подретушированных диодных фар, иным противотуманкам и увеличенным накладкам на колесные арки. Новшества не только приблизили оформление «стандартного» Outback к внедорожной версии Wilderness, но, как уверяют в Subaru, повысили уровень защиты на бездорожье. К слову, сама Wilderness пока остается прежней – она дебютировала всего год назад.

Subaru USA

Среди других отличий – решетка радиатора с более крупными «сотами», и иной дизайн колесных дисков. Корма осталась прежней, если не считать отражателей, которые теперь горизонтальные.

Outback по умолчанию оснащается последней версией комплекса систем безопасности EyeSight, которая работает более плавно и включает функцию автоматического аварийного маневрирования на скорости до 80 километров в час. В топ-версии Touring к двум имеющимся камерам добавлена дополнительная «широкоугольная монокамера»: с ее помощью система лучше быстрее распознает пешеходов и велосипедистов. В том же исполнении в салоне появилось зеркало заднего вида с автозатемнением, компасом и встроенным экраном.

Subaru USA

Subaru USA

Еще одно любопытное новшество – технология what3words (W3W), которая позволяет делиться местоположением с помощью слов. W3W наложила на весь мир виртуальную сетку с ячейками площадью около трех квадратных метров, и для каждой из них используется уникальная комбинация из трех простых слов, которой можно поделиться с другими «субаристами». Технология положена Outback с медиасистемой Starlink с 11,6-дюймовым экраном.

В моторной гамме изменений нет. В США Outback оснащается 2,5-литровым атмосферным мотором мощностью 185 лошадиных сил (теперь доступен в комплектации Onyx), а альтернативой служит 264-сильная «турбочетверка» объемом 2,4 литра. Оба работают в тандеме с клиноцепным вариатором и системой полного привода.