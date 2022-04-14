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2 часа назад

Автоледи едва не лишилась «Хаммера» из-за 153 штрафов ГИБДД

Газета.Ru

У жительницы Казани судебные приставы едва не изъяли автомобиль «Хаммер» из-за 153 неоплаченных штрафов ГИБДД, сообщает «Вечерняя Казань».

Автоледи едва не лишилась «Хаммера» из-за 153 штрафов ГИБДД
Фото: GMCGMC

«У приставов было 153 исполнительных производства по взысканию с жительницы Казани 126 тысяч рублей, из них почти 83 тысячи рублей — за 153 штрафа ГИБДД, остальное — исполнительский сбор», — говорится в сообщении.

Должница игнорировала все письма и требования о погашении долгов, однако, когда приставы сообщили ей, что могут арестовать автомобиль, она оплатила всю необходимую сумму через мобильное приложение банка.

Автоновости,Hummer,ГИБДД,
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