Автоледи едва не лишилась «Хаммера» из-за 153 штрафов ГИБДД

«У приставов было 153 исполнительных производства по взысканию с жительницы Казани 126 тысяч рублей, из них почти 83 тысячи рублей — за 153 штрафа ГИБДД, остальное — исполнительский сбор», — говорится в сообщении.

Должница игнорировала все письма и требования о погашении долгов, однако, когда приставы сообщили ей, что могут арестовать автомобиль, она оплатила всю необходимую сумму через мобильное приложение банка.