Появились первые фото седана Lada Vesta Cross новой генерации

В Тольятти сфотографировали седан Lada Vesta Cross нового поколения - до этого внешность автомобиля не была представлена: ни официально, ни в "шпионской" хронике.

Фото: www.vk.com/club188649544 www.vk.com/club188649544

Премьера новой генерации (NG) Vesta состоялась в конце февраля этого года: был представлен универсал SW Cross. С тех пор никакой официальной информации о новинке не поступало, что неудивительно: АвтоВАЗ пока не может выпускать автомобили из-за отсутствия комплектующих.

На фото, опубликованных в группе Avtograd news, - седан Vesta Cross, о чём говорит дизайн бамперной группы, решётки радиатора в крупную ячейку, а также накладки на колёсных арках.

О технической составляющей новой Lada Vesta АвтоВАЗ пока тоже не рассказывал. Предполагается, что линейка двигателей останется прежней, но с поправкой на модернизацию мотора 1.8 литра, в ходе которой был побеждён масложор.

Интерьер пока официально тоже не представлен, но то, как он изменился, уже известно, но очевидцы уверяют, что картинки - это одно, а вот тактильные ощущения - совсем другое, ведь "Веста" получила мягкий пластик передней панели как минимум. У кросс-версий модели появился также селектор выбора режима движения, как на Xray Cross, и электронная имитация блокировки дифференциала.

Когда состоится выход новой Lada Vesta на рынок, пока неизвестно, но, как сообщалось ранее, к лету АвтоВАЗ может начать производство моделей с минимумом иностранных комплектующих из недружественных стран, а всё недостающее будут поставлять азиатские компании. Не исключено, что эти меры помогут ускорить появление Vesta NG на дорогах.

В настоящее время РРЦ на дорестайлинговую модель в кузове седан начинаются от 1 122 000 рублей, универсал Vesta SW можно купить начиная от 1 214 000 рублей.