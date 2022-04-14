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50 минут назад

Евросоюз запретил экспорт магистральных тягачей в Россию

Газета.Ru

Евросоюз ввел запрет на экспорт в Россию грузовиков и спецтехники. В частности, под действия санкций попадают седельные тягачи, среднетоннажные грузовики, бетономешалки, бульдозеры, тракторы, коммунальные машины для уборки улиц и самосвалы.

Евросоюз запретил экспорт магистральных тягачей в Россию
Фото: volvotrucks.ruvolvotrucks.ru

Запрет начнет действовать с 10 июля 2022 года на контракты, которые заключены до 9 апреля этого года. Тем же документом запрещается экспорт в Россию пожарной техники и технологий.

В 2022 году российский парк грузовиков составляет почти 2,7 млн штук, при этом более 27% из них — «КамАЗы». Грузовых машин крупных европейских производителей (Volvo, MAN, Scania, Mercedes-Benz) эксплуатировалось в нашей стране более 388,2 тыс. штук (около 15% от общего парка). Еще 83,5 тыс. машин — японские Isuzu.

По данным экспертов, продажи новой грузовой техники продолжали расти до последнего времени. По итогам I квартала 2022 года в России реализовано 8,1 тыс. грузовиков, что на 12% больше, чем за три месяца 2021-го.

Представители российских автозаводов говорят о наличии в своей номенклатуре специальной техники, аналогичной поставлявшейся из Европы.

На вопросы о сроках замещения выпадающих объемов из-за ухода европейских производителей и наличий собственных технологий и компетенций для этого представители автозаводов не ответили.

Автоновости,Isuzu,Volvo,Mercedes-Benz,ЕС,
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