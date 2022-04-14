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40 минут назад

В ГИБДД Москвы составили топ-5 самых опасных нарушений ПДД

Газета.Ru

В Москве за 3 месяца 2022 года автомобилистам выписали 7,5 млн дорожных штрафов, из них с помощью комплексов фото и видеофиксации — 7 064 899 штрафов, сообщает Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

В ГИБДД Москвы назвали самые опасные нарушения ПДД
Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Самыми частыми зафиксированными правонарушениями являются нарушение требований знаков и разметки, превышение скорости от 20 до 40 км/ч, нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, нарушение правил парковки, поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки.

В ГИБДД напомнили, что любое отклонение от правил на проезжей части может стать роковой ошибкой для участников дорожного движения.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция Москвы подготовила инструкцию о том, как и куда можно сообщить о нарушении ПДД. Так, например, обращение о нарушении правил можно подать в электронном виде на официальном портале ГИБДД в разделе «прием обращений», почтой в подразделение Госавтоинспекции (желательно по месту правонарушения).

Автоновости,ГИБДД,
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