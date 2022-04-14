Премьера обновленного Hyundai Palisade: как изменился большой кроссовер

Компания Hyundai в рамках автосалона в Нью-Йорке презентовала обновлённую версию кроссовера Palisade. Изменения коснулись экстерьера, салона, а также некоторых опций, а вот техническая начинка осталась прежней.

Фото: Hyundai Hyundai

Внешность кроссовера была фактически рассекречена на официальных тизерах, затем кто-то неосмотрительно загрузил обложку с Hyundai Palisade 2023 в видео прямой трансляции с премьеры. Самые масштабные изменений коснулись фронтальной части: концепция двухъярусной оптики с вертикальными секциями фар и ДХО сохранена, но теперь светотехника частично объединена с пересмотренной большой решёткой радиатора, рисунок которой состоит из больших "чешуек". Сзади редизайн коснулся только бампера.

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Как сообщала "РГ" ранее, в салоне появились новые рулевое колесо, цифровая приборная панель с другой графикой, мультимедиа с увеличенным до 12.3 дюйма экраном. Дефлекторы воздуховодов на манер премиальных автомобилей растянуты во всю ширину передней панели, улучшены материалы отделки.

Hyundai

Обновлённый Hyundai Palisade доступен с 6- и 7-местным салоном. В первом случае "капитанские" кресла можно заказать с системой вентиляции - до этого такой опции для "Палисада" не предлагали. Третий ряд сидений получил подогрев. Также кроссовер имеет самозатемняющиеся наружные зеркала заднего вида, расширенный функционал телематической системы Bluelink, более мощную беспроводную зарядку для телефона, с которого, кстати, можно активировать автоматический парковщик, а также новый режим работы трансмиссии "Tow Mode" - он предназначен для буксировки.

Hyundai

В США Hyundai Palisade 2023 модельного года будут продавать с прежним V6 3.8 GDI мощностью 295 л.с. и восьмиступенчатым "автоматом", привод - передний или полный.

Hyundai

В России Palisade представлен только в полноприводных комплектациях, но зато есть возможность выбора между дизелем объёмом 2.2 литра мощностью 200 л.с. и 249-сильным V6 3.5 литра. Купить дореформенный Hyundai Palisade в России можно начиная от 5 269 000 рублей.